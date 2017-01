“ESPERÉ MUCHO ESTE MOMENTO”

Coquimbo Unido debe enfrentar como visitante a Rangers de Talca el próximo sábado 14 de enero a las 20:00 horas, y para ese partido ya confirma dos bajas, ya que no estarán por lesión el delantero Leonardo Monje y el portero Franco Cabrera.

La ausencia de éste último le abre la puerta a Gonzalo Mall, segundo arquero porteño que ha esperado con paciencia el momento de debutar oficialmente con la camiseta aurinegra. «Me toca estar por mala suerte de Franco, quien sufrió una lesión frente a Valdivia y jugó harto tiempo con esa molestia. Él no podrá estar para las primeras fechas y espero rendir lo mejor posible», señaló el ex arquero de Deportes Valdivia, equipo con el que cumplió una excelente campaña que los llevó a concretar el ascenso a la Primera B.

Consultado si el no poder jugar partidos de manera competitiva por tanto tiempo le puede jugar en contra, Mall dijo que esperó «mucho este momento. Es complicado no estar jugando, no tener ritmo te puede jugar en contra, hay que manejar la ansiedad también, pero he trabajado bien para afrontar este momento que tanto esperé».

Mall se refirió también a los objetivos que se trazó el plantel para la segunda rueda del certamen, donde se ubican 14 puntos más abajo del puntero, Curicó Unido. «A nivel grupal queremos pelear. Ir paso a paso escalando en la tabla, creemos que podemos dar mucho más, que se puede jugar mejor y terminar lo más arriba posible. El primer lugar ya no depende de nosotros, pero vamos a luchar hasta el final», expresó el arquero.

Por último, Mall habló sobre Rangers, primer rival de los aurinegros según el nuevo fixture sorteado para este año 2017.

«Es uno de los rivales que nos ganó acá. Sabemos que es un plantel que tiene muy buenos jugadores, que tiene muy buenos nombres. El cambio de fixture nos da lo mismo porque igual teníamos que jugar frente a todos y vamos a ir a buscar los tres puntos ya sea en Coquimbo o ahora que nos toca en Talca», finalizó el meta.