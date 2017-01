«Creemos que en pocas décadas podremos construir un laser para empujar a una nave a 60 mil kilómetros por segundo»

Ayer se desarrolló en el ex Congreso Nacional de Santiago, la primera jornada del Congreso del Futuro, organizado por la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado de la República y la Academia Chilena de Ciencias. La actividad, fue inaugurada por la Presidenta Michelle Bachelet, y cuenta con la participación de más destacados científicos y humanistas del mundo para discutir acerca de los dilemas y desafíos que el futuro nos plantea hoy.

Uno de los expositores de esta primera jornada fue Pete Worden, PhD en astronomía de la Universidad de Arizona, investigador en inteligencia extraterrestre y presidente de la Fundación Breakthrough creada en Estados Unidos hace seis años.

«La iniciativa Breakthrough comenzó el 20 de julio de 2015 en Londres, allí se anuncio el inicio de nuestro estudio. Este se diseño en base a tres preguntas o temas fundamentales sobre la vida en el universo. La primera es a caso hay vida inteligente, por supuesto uno asume que hay vida inteligente acá en la Tierra, vamos a hacer ese supuesto. Estamos comprometiendo 100 millones de dólares para arrendar tiempo en algunos de los telescopios ópticos y radiotelescopios en el mundo para buscar señales inteligentes, este fue un esfuerzo que comenzó hace más de 50 años y no hemos encontrado nada aun. Firmamos un acuerdo con China hace unos meses para usar el radiotelescopio más grande del mundo que tiene un diámetro de 500 metros», dijo.

El experto afirmó que «la segunda pregunta tiene que ver con que supongamos que encontramos inteligencia, podemos visitarlos o enviar alguna sonda, el año pasado también anunciamos el primer esfuerzo de la humanidad para ver su podemos viajar al sistema solar más cercano…la pregunta clave acá es cómo llegamos a la estrella más cercana. Es cien veces más lejana que los planeta de nuestro sistema solar, esto significa que para poder llegar ahí en unas décadas vamos a necesitar tener velocidades mil veces más rápido de los que hacemos hoy en día. Afortunadamente hay algunas ideas al respecto».

Entre esas iniciativas estaría usar el viento cósmico o la tecnología laser que ha tenido un gran desarrollo en las últimas décadas.

«Creemos que en pocas décadas más podremos construir un laser para empujar a una nave a 60 mil kilómetros por segundo. Estamos comenzando a hacer las investigaciones al respecto», indicó el experto.

PLANETA

«La tercera parte de nuestra iniciativa corresponde al esfuerzo de ver si hay algún tipo de vida en el universo, y una parte de aquello implica trabajar con el observatorio Paranal en Chile y ver si existe algún planeta que albergue vida», afirmó Worden.

Dicho acuerdo prevé fondos para el instrumento VISIR (VLT Imager and Spectrometer for mid-Infrared, instrumento del VLT para hacer imagen y espectrometría en el infrarrojo medio), instalado en el VLT (Very Large Telescope) de ESO, que se modificará para potenciar de forma importante su capacidad de búsqueda de planetas potencialmente habitables alrededor de Alfa Centauri, el sistema estelar más cercano a la Tierra. El acuerdo prevé también tiempo de telescopio para llevar a cabo un programa de búsqueda muy preciso en el año 2019.

«Chile ha jugado un rol muy importante en esta investigación y lo va a seguir jugando. Creemos que dentro de la próxima década o dos podremos encontrar, si a caso hay vida en algún lugar, alguna señal de alguna vida inteligente y quizás en algunas décadas más podamos decir que vamos a estar enviado estas sondas humanas. Es una época muy motivante», afirmó Pete Worden, presidente de la Fundación Break-through, quien será uno de los expositores del Segundo Congreso del Futuro que se desarrolla el próximo jueves 1 2 de enero en el salón de congresos de la intendencia de la Región de Coquimbo.