Falta de personal y de medidas de higiene habrían facilitado propagación de brote de influenza en hogar de ancianos

Las pericias, realizadas con posterioridad a los hechos acaecidos dentro del recinto, darían cuenta de una preocupante realidad que derivó en el tratamiento de otros 37 pacientes que también resultaron contagiados, todos de ellos fuera de gravedad.

Según indicó Rosendo Yañez, Seremi de Salud de la Región de Coquimbo, «con fecha tres de enero se nos confirma la existencia de este brote que se produce en el hogar de ancianos de Fundación las Rosas y a partir de ahí se activan las líneas de protocolo de la Seremi de Salud. Estas son dos, la primera es constatar la situación sanitaria, es decir, el estado en que están las personas para enfocarlo dentro de las normativas de control sanitario y la segunda línea de acción es ver el origen del brote. Para ello llegó un equipo a la seremi que logró determinar que esto era una influenza HN3, que es bastante común. A partir de ese instante se comenzó el tratamiento adecuado para que este brote no continúe y para que los 37 pacientes que estaban ahí puedan estar bajo cuidado y salir de esta situación», destacó.

Hay dos investigaciones en curso. Una sería de carácter epidemiológico – que busca determinar cómo este virus se convirtió en un brote – y el otro es el de las condiciones sanitarias o de factores de riesgo que pueden haberlo provocado.

Esto último, que es una parte de la línea investigativa más relevante, toma sentido en cuanto la inspección del lugar arrojó preocupantes datos.

Según indicó Darwin Barrientos, Jefe de salud pública de la Seremi de Salud, la revisión que se realizó dentro del lugar constató que «en el sentido de los cuidados este no era el adecuado en el tema de las mudas ni de cómo trataban la ropa sucia. (Los abuelos) hacían fila en un baño y los van mudando uno por uno, los mismos cuidadores iban realizando este proceso, no siendo el manejo de la situación la más adecuada», aseguró, ya que acorde a las condiciones en que se encuentran los adultos mayores – la mayoría por sobre los 80 años – esto debería realizarse de manera personalizada.

Estas condiciones, según destaca, llaman la atención ya que pueden ser un agente importante a la hora de la transmisión. De hecho, y según corroboró Luz Marina Urzúa, Directora Médico del Servicio de Salud Coquimbo, «la enfermedad respiratoria es muy fácil de contagiar. Puede ser por estornudo, las manos contaminadas, etcétera, entonces ahí lo más importante son las medidas higiénicas básicas y después la ubicación de las personas, si están en camas y en las distancias adecuadas», señaló.

Desde el hospital de La Serena se está destinando profesionales para que apoyen aún más en el tema de las medidas higiénicas básicas y de aislamiento. En cuanto al estado de salud de los cinco pacientes que aún se encuentran en recuperación desestimó complicaciones mayores dejando en claro que «de los cinco que están hospitalizados hay cuatro que están a punto de ser dados de alta. Uno de ellos está en un estado un poquito más inestable pero no por la influenza sino que principalmente por las patologías con las que cuenta», dejando en claro que todos están siendo sometidos a tratamientos y cuidados.

El Seremi de Salud destacó que «esta es una situación que tiene que ser investigada. «Tenemos que establecer si hay alguna relación de causalidad entre la situación en que está esta fundación y que efectivamente se haya producido el brote. En ese sentido yo quiero ser bastante responsable de que vamos a hacer la investigación completa, el sumario como corresponde. La fundación tendrá la oportunidad de hacer sus descargos», puntualizó.