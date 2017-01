Gobierno presentó querella en contra de quienes resulten responsables por seguidilla de incendios forestales

En el juzgado de Garantía de La Serena ayer fue presentada una querella en contra quienes resulten responsables de la seguidilla de incendios forestales que han afectado en los últimos días a la Provincia de Elqui. La acción legal, fue interpuesta por el intendente Claudio Ibáñez y el gobernador de Elqui, Américo Giovine.

«Ayer (lunes) sostuvimos una reunión con todas las instituciones que han tenido que actuar en caso de estos incendios forestales. Nos han reportado que son intencionales, que existe la acción humana y por tanto, el gobierno con sus equipos jurídicos, hemos decidido interponer esta querella contra quienes resulten responsables y por tanto dará origen a un proceso investigativo. Nosotros hemos determinado alguna acciones de coordinación junto con Carabineros, la Policía de Investigaciones y vamos a perseguir a los responsables…. no vamos a esperar que fallezca una persona para iniciar acciones», afirmó el intendente Claudio Ibáñez.

Durante la última semana, 8 incendios forestales han afectado diversos sectores al interior del Valle de Elqui.

En tanto, el gobernador de Elqui anunció que fueron 18 las hectáreas quemadas durante los últimos días en la provincia. «La tarea que nosotros hemos realizado no es solo desde el punto de vista preventivo, sino que hemos estado coordinando a través de los diferentes servicios particularmente Bomberos y Conaf, para que estos incendios no se propaguen y evitar que haya viviendas o instalaciones dañadas…con esta querella que reúne a tres de los últimos incendios (11 hectáreas quemadas), buscamos hacer la persecución judicial a quienes resulten responsables… así acotamos aquellos en los cuales hemos encontrado elementos que hacen presumir la participación de terceros como son neumáticos, elementos que ayudan a la combustión y por lo tanto, facilitar la labor de la justicia y entregar las evidencias necesarias para que haya un buen destino de las indagaciones».

Consultado por LA REGIÓN si existiría alguna relación entre los incendios producidos en el Parque Coll el año pasado y estos nuevos siniestros el gobernador de Elqui aseguró que «tenemos la idea que no hay vinculación, de hecho nosotros ya habíamos hecho querellas similares respecto de esos incendios en lugares distintos y condiciones distintas, y aquella ocasión se pudo aprender a algunas personas, enjuiciarla y terminar con esa seguidilla de incendios».