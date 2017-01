LLEGÓ LA HORA DEL ESTRENO

Hoy se dará el puntapié inicial al triangular Copa Ciudad de La Serena que jugarán los elencos de Deportes La Serena, Belgrano de Córdoba y Universidad de Chile.

El primer compromiso lo disputarán el conjunto granate y el cuadro argentino, que finalmente superó el problema aéreo que le impidió viajar de manera conjunta hasta la zona el pasado viernes por la noche.

Los dirigidos de Jaime García, en tanto, no podrán estrenar a su único refuerzo el volante Albano Becica, ya que recién llegará en las próximas horas desde Argentina. Por ello, será un elenco conformado por varios hombres de las inferiores quienes tendrán la oportunidad de medir fuerzas ante el “Pirata Cordobés”.

Según el trabajo realizado por el elenco papayero, el más probable once estaría conformado por Elías Hartard, en portería; José Lamas, Bernardo Cerezo, Rodrigo Brito y Hans Salinas, en defensa; Bryan Cortés, Alan Muñoz, Franco Segovia y Cristóbal Marín, en el mediocampo; Diego Hidalgo y Francisco Fernández, en delantera.

El encuentro se jugará a las 20:30 horas en el estadio La Portada y no será televisado.