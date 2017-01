Hogar Las Rosas: «Nosotros somos hogar de ancianos, no un hospital»

Una férrea defensa del actuar de sus cuidadores así como de las condiciones en las que actualmente residente los 98 adultos mayores que tienen en sus dependencias, es la que realizó Leonardo González, Director Técnico Administrativo del hogar en entrevista con Diario La Región.

Según manifestó, «yo creo que en un principio no se sabía la gravedad del asunto pero en ni un momento se nos fue esto de control, siempre estuvieron todos los residentes con sus tratamientos y prestándoles todo el apoyo ya que acá los cuidamos todo el año», destacó, esto acorde tres adultos mayores, dos mujeres y un hombre, fallecieron luego de que se les complicó un cuadro de influenza que los afectó desde el día 28 de diciembre.

Al respecto, prosigue, «nosotros siempre – los del equipo de salud – estamos atentos a los residentes y ese día nos dimos cuenta de que había hartos casos respiratorios cosa que es bien inusual para la fecha, incluso hasta en invierno. Dimos aviso al Cesfam Cardenal Caro que es el que nos atiende y del que su director es médico del hogar ya que él viene y nos atiende. El detectó ocho casos de neumonía atípica y comenzamos el tratamiento. De ahí, al día siguiente, viene desde el Cesfam la doctora Macarena Aguirre y constata otros nuevos casos por lo que el día 30 da aviso a la Seremi de Salud, que es lo que corresponde ya que pertenecemos a la red pública de salud. Después pasamos todo el fin de semana de año nuevo aquí trabajando».

El día 04, según señala y habiendo pasado las fiestas de fin de año, se hace presente en el lugar la Seremía de Salud quienes «hacen una fiscalización en conjunto con gente que venía para ver el tema epidemiológico para el día 08 avisarnos que era una gripe».

Respecto a si consideran tardía la reacción de la autoridad sanitaria destacó que «podría ser algo tardío o puede que haya sido el fin de semana largo, no lo sé, pero nosotros desde el primer día teníamos en conocimiento al Cesfam de la situación, de quienes ahora hemos recibido apoyo. Ahora respecto al tema de los insumos de los que ha hecho alusión la Seremía queremos dejar en claro que nosotros somos un hogar de ancianos, no un hospital y dentro de toda esta situación muchos de nuestros residentes fueron trasladados al hospital de la serena», como corresponde, según indica. «Ahora, nos pasa habitualmente que no los quieren trasladar o nos devuelven los residentes y a veces hasta con tratamientos que son hospitalarios. Nosotros no somos hospital», afirmó, dejando de manifiesto que ambos recintos no pueden ser comparados.

«Nuestra población es súper vulnerable, el 64% es dependiente total de las actividades de la vida diaria y justamente y las buenas prácticas son las que nos han permitido que nuestros esto no haya pasado anteriormente; más aun considerando que nuestra gente cada vez está siendo más longeva aún con todas sus patologías asociadas. Lo que pasó fue algo sumamente fortuito», destacó

Explicaciones

por falta de baños…

.Dos líneas son las que actualmente están trabajando desde la Seremía respecto a las causas que podrían haber motivado este brote de gripe en los adultos mayores. Una de ellas tiene que ver con las condiciones sanitarias en las que se realizaba el aseo personal y la otra respecto a la cantidad de personal encargado para ello.

Al respecto González destaca que «frente a lo que cuestiona el Seremi de que nosotros ocupábamos un baño y habían filas, bueno, es super simple. Nosotros tenemos una población en la que la gran mayoría tiene alzheimer o demencia por ello durante el día, por un tema de olor, de salud, etcétera, hacíamos la muda en un baño más chico, justamente porque como tenemos gran parte de adultos dependientes ese espacio no se estaba ocupando como baño. En él pusimos dos camillas y hacíamos las mudas para que ahí quedara todo, el baño es baño. Es como en un mall donde hay mudadores. Ahora eso tuvimos que desarmarlo a la espera de la seremía nos lo recepcione sanitariamente ya que la figura existe», destacó.

Respecto al tema de la cantidad de personal, indicó que este era el adecuado acorde realizaron la última estimación por paciente en el mes de Octubre y sería recién en marzo cuando deberían haber implementado la nueva contratación. «Nosotros hacemos esta evaluación para poder implementar lo nuevo desde marzo, en este caso cumplimos los procesos», puntualizó.

Respecto a cómo seguirá el caso, indicó que este jueves estará citado a declarar recalcando que, actualmente, la situación está controlada. «Se van a hacer las mejores pertinentes, nunca en nuestros siete años acá habíamos tenido un problema de este tipo», finalizó.