«Derechamente esto es una práctica antisindical»

Un nuevo coletazo del proceso que mantuvo en huelga a los trabajadores de la empresa Homecenter Sodimac es el que se vivió durante esta semana en cuanto se dio a conocer por redes sociales acerca del despido «en vivo» que habría sufrido uno de sus trabajadores a quien le fueron a dejar la carta mientras estaba atendiendo a un cliente.

La situación, que causó impacto en el ciber espacio, deja de manifiesto una evidente práctica antisindical según destacó Pascual Vera, dirigente del sindicato en la Cuarta Región.

Al respecto indicó que «tienen que haber sido cerca de tres las personas que fueron despedidas de esta manera, lo que no debería haber sido ya que se supone que un proceso como éste es algo más privado. Hay una oficina de recursos humanos en donde se les debería llamar para ser comunicados», recalca.

«Lo que le molesta a la gente es esto», destaca aludiendo a la «funa» ciudadana, «ya que no está bien que la empresa haga esto de manera pública, ahí mismo donde están atendiendo a la gente o en los pasillos».

La razón para los despidos, que han afectado a un centenar de trabajadores que participaron de la huelga que comenzó en noviembre, sería solo por represalias según plantea el dirigente ya que «aunque ellos digan que esto son necesidades de la empresa es obvio que es una medida que están tomando en contra de quienes se mantuvieron en huelga. De hecho a nivel nacional son once los dirigentes – solo en la Región Metropolitana – que han sido desvinculados, algo que anteriormente nunca había ocurrido».

Las acciones que están tomando acorde esto, señala, son presentar acciones legales a nivel nacional mientras que a nivel local, en tanto «los enviamos a la Inspección del Trabajo para que pusieran una demanda por prácticas antisindicales ya que el motivo de su despido no corresponde a lo que ellos – la empresa – dicen».

A los siete trabajadores desvinculados en La Serena se suman otros tres de Coquimbo, todos pertenecientes al sindicato Homecenter quienes adhirieron a la huelga; siendo otros dos los que, aún perteneciendo al sindicato que no se sumó, podrían ser parte de las acciones legales que se espera puedan ser presentadas durante la próxima semana a nivel nacional.