Coquimbo, capital del “stand up comedy”

Cuatro de los mejores exponentes chilenos de este género humorístico que presentarán en el Casino de Juegos de Enjoy: Edo Caroe, Pedro Ruminot, Rodrigo González y León Murillo.

“Ruta 5: El Tour de la Comedia”, se denomina el espectáculo que presentarán en el Casino de Enjoy, los reconocidos humoristas nacionales Edo Caroe, Pedro Ruminot, Rodrigo González y León Murillo, convirtiendo a Coquimbo en la capital del “stand up comedy”, durante este fin de semana.

De hecho, reunir a cuatro de los mejores exponentes chilenos de este género humorístico en la Región de Coquimbo es algo que no se da todos los días, por lo que existen muchas expectativas al respecto, en el marco de una parrilla de eventos veraniegos bastante diversa.

La cita con los triunfadores del Festival de Viña del Mar es este sábado 14 y domingo 15 de enero, a las 21:00 horas, en el Salón Ballroom del Casino Enjoy Coquimbo, donde los comediantes darán rienda suelta a su particular estilo de hacer humor, ironizando sobre la contingencia y las relaciones personales, en una rutina sin censura.

Cada uno efectuará una presentación de media hora y también realizarán en conjunto dos sketches, sobre la base de rutinas nuevas, cargadas de humor negro y crítica social, que garantizan un show único e imperdible, para transformarse en el gran éxito del verano 2017.

Al respecto, Edo Caroe –quien siempre se ha presentado a tablero vuelto en la región–, comentó que “es una rutina distinta, escrita especialmente para este espectáculo, así que la mayoría de la gente que vio ‘A Tirar la Cadena’ se sorprenderá con nuevas historias”.

Por su parte, León Murillo indicó que se trata de “una rutina nueva, que en Coquimbo y La Serena no ha sido presentada, con un trabajo distinto al de mi obra ‘Chile a lo Pobre’. Por lo tanto, espero que al público le guste mucho, ya que la hemos probado con éxito en otros escenarios”.

Según Rodrigo González, esta apuesta “sirve para mostrar nuestros trabajos más recientes y también unir rutinas”. El comediante agregó que durante su espectáculo hace alusión a aspectos cotidianos, como los típicos problemas que se dan en las relaciones de parejas, de lo cual el público se siente muy identificado.

En el caso de Pedro Ruminot, lo cotidiano también ocupa un lugar importante en su rutina, coincidiendo con que esta iniciativa se ha transformado en un divertido viaje donde la risa y diversión son elementos fundamentales, por lo que hizo un llamado a los habitantes de la Región Coquimbo y a los veraneantes, a que asistan a cualquiera de las dos funciones, para vivir un momento inolvidable.

Las entradas están a la venta a través del sistema PuntoTicket y en el mismo casino de juegos. Los precios son de $10.000 (Golden Box), $18.000 (VIP) y $25.000 (Diamante).