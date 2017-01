Ministra Narváez se refiere en La Serena al atentado contra presidente de Codelco

Durante su visita a la Región de Coquimbo, la Ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, calificó como “un hecho de la máxima gravedad” el atentado que sufrió el presidente del Directorio de Codelco, Óscar Landerretche, precisando que al Gobierno le corresponde, a través del Ministerio del Interior, “entregar toda la colaboración para que esa investigación se realice de buena manera y las personas que estuvieron detrás de este grave hecho puedan ser pronto identificadas y enfrentar la justicia como corresponde en nuestro país”.

Afirmó que “todos los actores debemos ser tremendamente responsables cuando comunicamos al país, para no generar conmoción y desinformación. Hemos afirmado que éste es un hecho de la máxima gravedad”. Agregó que “catalogarlo de una u otra manera corresponde a la Fiscalía, y que el propio fiscal ha señalado que es importante esperar una serie de peritajes que ellos realizan y así poder calificar el suceso. No adelantemos ningún tipo de calificación, porque al Ejecutivo no le corresponde”, concluyó.

Consultada por la sensación de inseguridad, la autoridad fue tajante en señalar que “es importante no transmitir sensaciones”, recordando que los datos reflejan que en el caso de los delitos de mayor connotación social, estos “han tenido una disminución de 6,6 % a lo largo del país.”

Recordó que durante la semana se conoció la encuesta de la Fundación Paz Ciudadana, donde “se refleja que al menos existe estabilización de algunos delitos y, por lo tanto, nosotros creemos que vamos en el camino correcto” para enfrentar el tema de la delincuencia. Añadió que “eso no significa que bajemos la guardia y no reconozcamos los hechos de violencia que ocurren y que tenemos que combatir. Hay una decisión muy clara, directa de parte del Ministerio del Interior y quienes coordinan las acciones en esta materia que es perseguir los delitos, buscar a los responsables y hacer que paguen ante la Justicia”.

Durante su visita a Coquimbo, la Ministra Narváez compartió con un grupo de estudiantes, sus padres y profesores de la región, y destacó que hoy cerca de 190 mil estudiantes cuentan con posibilidades de estudiar de manera gratuita, en las universidades y en los centros de formación técnica y los institutos profesionales. La gratuidad “es posible porque todos los chilenos y chilenas concurren con su apoyo, a través del aporte que hacen para el crecimiento de Chile, para que puedan estudiar”, concluyó la Secretaria de Estado.