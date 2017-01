Choferes de la locomoción mayor anuncian paralizaciones

Las negociaciones de los sindicatos de la locomoción mayor no han prosperado, por lo tanto de no avanzar amenazan con movilizaciones, paro y fiscalizaciones.

Los sindicatos de las líneas de buses Lincosur, Liserco y Lisanco se reunieron el viernes en La Serena, luego de no obtener respuesta de parte de los presidentes de las asociaciones gremiales, en las negociaciones por el 20% del susidio al trasporte escolar que entrega el Gobierno a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Los dueños o empresarios reciben este bono de subsidio por el TNE, por lo que los choferes reclaman parte de este recurso (20%), cuestión que se repite año tras año. Dicen que trabajan más de 15 horas bajo condiciones anómalas y que es injusto que quienes trabajan las máquinas trasladando escolares no reciban nada.

Durante este periodo no han podido acercarse en la búsqueda de solucionar el problema con Justo Álvarez, el presidente de la Federación del Transporte Mayor. Además encuentran insuficiente el apoyo de los parlamentarios de la Región de Coquimbo.

«No queremos saber nada de diputados que vengan a meterse en nuestra lucha. Aquí estamos solos luchando junto a Rodrigo Bravo, el Seremi del Trabajo, más el respaldo de la Directora del Trabajo Yasna Piñones», afirmó Gabriel Casas, del sindicato de Lincosur.

Hasta ahora no ha existido avance en las negociación colectiva de los sindicatos por 20% del susidio al transporte escolar, por eso es que los trabajadores de la locomoción mayor de no ser escuchados, amenazan con paralizaciones y también con no trasladar más estudiantes durante este verano.

«Si no llegamos a acuerdo con los dirigentes, la Inspección del Trabajo y Transportes (Seremía) vamos a negarnos a llevar estudiantes, porque hay un 80% de los conductores, que no recibimos ningún beneficio», anunció Víctor Castillo, presidente del Sindicato N°2 de Lincosur.

A través de Castillo es cómo pretenden acercarse al presidente de la Federación de la Locomoción Mayor, Justo Álvarez, para negociar y lograr soluciones justas. «Vamos a llegar a las últimas consecuencias para mostrar todas las deficiencias que tiene el gremio del transporte. Por eso, Justo Álvarez tiene en sus manos solucionar el problema», declaró Yerko Ibacache de Liserco.

Gabriel Casas, aseguró que si no hay conversación y disposición a dialogar por las demandas del gremio viajarán a Santiago para exponer sus problemáticas al Ministro del Trabajo, Andrés Gómez-Lobo.

Al final de la reunión que convocó a más de 100 choferes de la locomoción mayor, hubo un acuerdo unánime para actuar bajo el respaldo de una federación. «Durante esta semana se harán todas las gestiones para reactivar la federación, en la cual uniríamos a los 5 sindicatos a nivel regional, que agrupan a más de 400 conductores», concluyó Gabriel Casas.