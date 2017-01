Salvavidas rescatan a barristas y niños extraviados en playas

Universidad de Chile enfrentó a Belgrano de Córdoba por el torneo amistoso «Copa Ciudad de La Serena». Esto trajo consigo que a lo menos dos grupos de 30 hinchas azules proveniente de otras ciudades se apostaran en las playas del sector El Faro, donde habrían causado desórdenes y bebido alcohol haciendo caso omiso a Salvavidas, que tuvo que rescatar a 10 barristas.

Gloria González, la delegada municipal de la Avenida del Mar, afirmó que 10 barristas de la Universidad de Chile fueron acudidos por personal de salvavidas entre el viernes y domingo pasado. «Todos los rescates fueron a barristas de la U, quienes se instalaron desde el viernes en la playa El Faro a beber y molestar a las personas. Eran fijos candidatos a ser rescatados y al meterse al mar así ocurrió», señaló.

Afortunadamente las 10 personas fueron rescatadas con éxito, pero de todos modos, generó una preocupación adicional para personal de salvavidas. «Fueron muy porfiados. Generalmente cuando hay grupos grandes en estado de ebriedad, eso demanda a salvavidas un trabajo de estar pendiente exclusivamente de ellos», recalcó González.

Ante esta situación anómala, Salvavidas de La Serena tuvo que coordinar y recurrir a las fuerzas de Carabineros y la Armada de Chile, quienes mostraron su preocupación, debido a que los rescates ocurrieron en playas no aptas para el baño.

«Tuvimos bastantes llamados y coordinaciones con salvavidas en materia de rescates para acudir a barristas de Universidad de Chile. Estaban en ebriedad y actuaron con bastante imprudencia, más encima en playas no aptas para el baño», afirmó Rodrigo Pomeri, el Capitán de Puerto de Coquimbo.

Cabe recordar que la mayoría de las infracciones en las playas son por la Ley de Alcoholes. Un informe de la Capitanía de Puerto de Coquimbo reveló que en el 2016 se cursaron 120 infracciones de este tipo en La Serena.

Otro de los eventos preocupantes del fin de semana fue el extravío de menores de edad en las playas de la capital regional. Todo apunta a la escasa atención e irresponsabilidad de los padres.

«Tuvimos 6 chicos extraviados, lo que significó que una salvavidas se dedicara exclusivamente al cuidado de un niño, para que no siguieran caminando sin rumbo», declaró la delegada de la Avenida del Mar, Gloria González, quien hace un llamado a los padres que «no pierdan de vista a los hijos, porque hay niños que han recorrido solos 4 playas».