Ofensiva para terminar extracción ilegal de machas

Los mariscadores de machas de Caleta San Pedro al norte de La Serena tienen un área de manejo, pero no es respetada por depredadores humanos que les roban su producción.

Señalan estar aburridos y preocupados, porque no sólo se trata del robo de machas, sino que además han llegado amenazas, amedrentamientos.

Por ello iniciaron una ofensiva para poner freno a esta escalada de delitos y violencia.

Más de 100 asistentes tuvo una asamblea del gremio para tratar estos temas con autoridades. Hubo numerosas denuncias incluidos nombres de quienes compran la macha.

Franklin Zepeda, presidente de la Asociación Gremial de la Caleta San Pedro, sostuvo que «son pérdidas enormes, ya que se están devastando los bancos juveniles de machas y todo lo que conlleva para el futuro. Hemos sido amenazados y hasta una bomba incendiaria hubo en nuestras instalaciones».

Interpusieron dos querellas apoyados por ex fiscal Enrique Labarca por amenazas e incendio y están a la espera de la orden de investigar que daría el fiscal a la Policía de Investigaciones.

ACCIONES

En el encuentro el Gobernador de Elqui Américo Giovine informó que se intenta atacar no sólo a quienes extraen el molusco, sino que a toda la cadena que involucra la comercialización. «Aquí alguien extrae, alguien transporta, otro procesa, vende y tenemos compradores, por eso la estrategia con los servicios será el atacar a cada uno de los integrantes con SII, Seremi de Transportes, policías y organismos relacionados con la pesca y vigilancia. Por lo pronto, existe una coordinación de alerta para que ante cualquier aviso de robo, se actúe rápidamente y detener en los diversos procesos. Además carabineros y fiscalizadores trabajarán con los vigilantes de las áreas de manejo para entregar algunas recomendaciones para hacer denuncias en el momento indicado y no realizar acciones que puedan entorpecer el hecho. Aquí se puso énfasis en tener la mayor cantidad de evidencias para los procesos judiciales que se inician».

Al encuentro asistieron Carabineros, Armada, Sernapesca, entre otros organismos.