DIEZ MIL Personas llegarían a recital de Los Jaivas hoy en Vicuña

Diez mil personas, y 2000 estacionamientos considera la organización para el gran recital de esta noche de los Los Jaivas, en el Mamalluca de Vicuña.

La información la entregaron en medio de los preparativos desde el Municipio de Vicuña.

Se espera la llegada de más de 10.000 personas, turistas nacionales y extranjeros para presenciar el espectáculo que reunirá a los reconocidos artistas nacionales con la Orquesta Sinfónica Juvenil de La Antena.

Según destacó Francisco Varela, Encargado de Eventos de la Municipalidad de Vicuña, «nosotros tenemos habilitados tres lugares de estacionamiento. A las ocho de la mañana se cierra el ingreso para vehículos al sector quedando habilitado solo para residentes. Una vez que la orquesta y Los Jaivas hayan ensayado recién el camino se abre para vehículos particulares».

Esto, que se estima se realice a las 16:00 horas, busca que los asistentes al espectáculo puedan contar con el tiempo suficiente para no generar atochamientos en el lugar, por ello, según recalca Varela «una vez se copó la capacidad del estacionamiento se corta el tráfico a la altura de «el caracol» y de ahí no puede subir ni un vehículo salvo los autorizados que son los de producción, artistas, seguridad y autoridades. El tema de seguridad va a ser controlado por carabineros» destacó.

Al respecto, señaló, no se podrá estacionar en ambos sentidos dentro de la ruta que une dicho sector con el observatorio por lo que hacen el llamado a realizar el viaje con tiempo acorde «la carretera no es doble vía y tiene sus inconvenientes. Aún así no deberíamos tener problemas en el tránsito desde Serena a Vicuña o Vicuña – Serena, ya que se van a tomar todas las precauciones en la carretera y habrá un dispositivo de 160 efectivos resguardando la seguridad».

Finalmente realizó un llamado al autocuidado en cuanto «la idea es que no suban bebidas alcohólicas o que las personas lo hagan en estado de intemperancia, esto además de que recuerden que a esa hora el sol es muy fuerte. Queremos que esto pase a la historia como un concierto en donde participó la familia sin ningún tipo de problemas, no por algo ajeno al evento mismo», finalizó.