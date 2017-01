Reagendado «Papaya Pallooza» sigue generando controversia

Nuevas aristas se han generado después de la suspensión del festival que debía realizarse este fin de semana en la ciudad de La Serena en cuanto quienes asistirían a dicho espectáculo ya comenzaron a hacer patentes sus reclamos formales en el SERNAC, tal cual lo indicó la Directora de dicha entidad en la Región de Coquimbo, Paola Ahumada.

Esto, que se suma a la incertidumbre por la participación de artistas como Quique Neira quien el mismo día en que aparece como «reagendado» en el festival a realizarse en la Cuarta Región está también confirmado en una nueva versión del festival Surf Beats en Pichilemu, abre la controversia respecto a la organización de eventos masivos que cada vez se han hecho más recurrentes en Chile y que recientemente tuvieron otra «caída» en tanto el reconocido festival «Frontera» debió, también, cambiar su fecha de realización.

Desde la página oficial del Festival Surf Beats recalcaron que Neira estaría confirmado en dicho evento; mientras desde ACEPROD Comunicaciones, MAS Productores y GREG Producciones – quienes están a cargo del evento en la Cuarta Región – aseguran tener el contrato del artista en cuestión.

Martín Olivarres, Asistente de la producción del evento, aseguró que «desconocemos si el artista en cuestión viajará durante el mismo día, pero nosotros lo tenemos dentro de la parrilla y estaría tocando cerca de las 20:00 horas», información que desde el staff del músico aún no ha podido ser corroborada.

Esto, que se suma a la molestia de los asistentes al evento, no ha pasado desapercibido en las redes sociales. Según indicó Olivares «a pesar de ello nosotros contamos con el apoyo de la gente. Esta es la primera vez que hacemos un evento tan grande en La Serena y la verdad es que lo del cambio fue una cosa fortuita porque Lolapallooza se opuso a nuestra marca», la cual debieron cambiar y dejar como «Papaya Fest» aún cuando, indicó, la marca se encontraba legalmente registrada y publicada según el procedimiento de la INAPI.

Respecto a si se harán responsables por probables demandas colectivas, indicó que «se entiende que hay personas que compraron entradas para ver a un artista determinado y se entiende que ellos no quieran acudir al evento. Por otro lado quienes optaron por venir porque iban a estar en la zona y que con el reagendamiento no van a poder asistir está claro que se van a generar las instancias para que se generen los reembolsos pertinentes».

El evento, que a una semana de su comienzo contaba con un aproximado de 150 abonos vendidos para los tres días, se realizará de todos modos.

– Según indicaron desde la producción – dejando abierta la posibilidad de un cambio en la parrilla de los artistas la cual deberían tener confirmada durante el día de mañana.

Fuentes externas a la productora, en tanto, aseguraron que existirían irregularidades en la producción del evento lo que haría posible un nuevo cambio programático.

Desde el SERNAC dejaron en claro que en este tipo de casos «y si el evento cambia las condiciones – ya sea día, hora, artistas o lugar – el principal derecho es el reintegro de todo lo pagado por derecho de la entrada, incluidas todas las comisiones o gastos de administración que ello haya significado. Posterior a eso si las personas sienten que hayan recibido algún daño por esta suspensión o por este cambio de fecha pueden poner un reclamo en nuestro servicio».

Esto, que mediante una cantidad cercana a los 50 reclamos realizados de manera individual pueden llegar a generar una mediación colectiva, «lo que buscaría sería llegar a un acuerdo en cuanto a las compensaciones a los consumidores que se hayan visto afectados», según indicó Ahumada.