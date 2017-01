Ministro Vicente Hormazábal realiza reconstitución de escena en Ovalle

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa, realizó hoy –miércoles 18 de enero- una reconstitución de escena en la Tercera Comisaría de Ovalle, como parte de la investigación en la querella por el delito de torturas que Nicolás Barrantes Alcayaga interpuso contra el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre y el ex sargento de Carabineros Jaime Espinoza, ocurrida en octubre de 1973 en la ciudad de La Serena y Ovalle, respectivamente.

Según la denuncia de Barrantes en los primeros días de octubre de 1973 –a la edad de 17 años- fue trasladado por personal de Carabineros a la comisaría de Ovalle donde fue sometido a apremios ilegítimos por personal de la policía uniformada, lugar donde permaneció por una semana y luego fue trasladado al Regimiento «Arica» de La Serena, recinto donde también habría sido vejado por personal militar.

El ministro Hormazábal manifestó que el objetivo de la diligencia fue «recrear las declaraciones que ha prestado Nicolás Barrantes, así como de otras personas que denuncian haber estado detenidas e interrogadas en el lugar y también testigos que se desempeñaban en la época, de manera de aclarar los dichos y las situaciones que describen en la época que ocurrieron».

En la diligencia participaron funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, y el ministro Hormazábal interrogó al querellante y, en calidad de testigos, a dos civiles y siete ex uniformados.