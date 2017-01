«Yo le saqué la fotografía a un OVNI en el paso internacional Agua Negra»

El 17 de diciembre del año recién pasado, Gonzalo Antequiera, venía saliendo de su turno como funcionario de Aduanas en el complejo fronterizo Juntas del Toro en el paso internacional Agua Negra que une la Región de Coquimbo y la Provincia de San Juan. Como es su costumbre desde hace unos años, estaba acompañado de su cámara fotográfica semiprofesional Canon, equipada con un lente profesional y un trípode.

La idea de Antequiera era fotografías el cielo desde ese lugar ubicado a 2200 metros sobre el nivel del mar. Tras realizar una serie de tomas, algunas en las cuales se podía ver parte del complejo se retiró hasta su habitación.

«Hice fotografías nocturna desde diferentes puntos del complejo, alrededores, lugares oscuros y las dos últimas fotografía que hice previo a que cortaran las luz en el paso. Deje el trípode con la cámara y logró captar este objeto volador no identificado. En ese momento yo no lo vi, lo descubrí en la foto cuando las revise en la cabaña. Yo llevo dos años sacando fotos, voy siempre al lugar y nunca había captado nada así. En ese lugar se ven objetos voladores, hay otros colegas que también han visto cosas más extrañas», indicó a LA REGIÓN, Gonzalo Antequiera.

Cabe recordar que las imágenes fueron difundidas por primera vez a través del twitter de la Gobernación Provincial de Elqui. El funcionario de Aduanas asegura que ha repetido varias veces más la fotografía en las mismas condiciones y el resultado no ha sido el mismo.

«He vuelto a sacar las fotos en el mismo lugar, tengo como puntos referenciales y no ha sido lo mismo. Me llama la atención que el objeto aparece en la primera imagen, en una toma como una visión amplia del cielo, y la segunda teniendo en cuenta la misma posición de cámara, el objeto aparezca sobre el cerro. Eso es muy extraño. Yo descarto que se un reflejo porque no hay ninguna luz del complejo que pueda generar algo así, además, las luces están orientadas hacia el suelo. En la primera foto se ve el reflejo de una cabaña, pero no tiene semejanza con lo que se ve en el cielo. Yo estoy seguro que lo que fotografíe es un OVNI», afirmó.

Gonzalo Antequiera aseguró que seguirá sacando fotografías del cielo y que sabe que ese lugar tiene una energía especial.

«Una de las pasiones de mi vida es la fotografía, por eso voy seguir haciendo tomas del cielo. Ese es un lugar muy especial, para la gente que le gusta investigar OVNIS, creo que es un muy buen sector. Hay un sector cercano que se llama el llano de la Luna que queda cerca de las Termas las Hediondas en ese lugar según lo que dice Carabineros en un lugar magnético donde hay muchos avistamientos. Pretendo ir a acampar a ver si logro captar», contó.

Este caso sigue siendo investigado por los ufólogos quienes se reunirán en la ciudad de La Serena en febrero próximo. Sin duda este será uno de los casos que discutirán.