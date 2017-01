Primer balance de empresarios turísticos es de dulce y de agraz

Con el primer recambio de turistas de la temporada es momento de hacer los primeros balances. Aunque la llegada de turistas a la Región de Coquimbo, en su gran mayoría argentinos, superó todas las expectativas, existe una serie de falencias que han sido manifestadas por los visitantes y que obligará a las autoridades a tomar una serie de medidas.

La presidente de la Cámara Regional de Turismo, Laura Cerda, indicó a LA REGIÓN, que «la llegada de visitantes llenó las expectativas de los empresarios turísticos y muchos establecimientos han estado en un 100 por ciento de ocupación. Lo mismo ocurre con los establecimientos gastronómicos que han tenido un muy buen inicio de la temporada. Pero esto también ha sido de dulce y agraz, debido a la gran cantidad de reclamos que nosotros como cámara hemos recibido de parte de los visitantes».

La dirigente indicó que si bien ellos no son la entidad que debe resolver estas problemáticas ellos sí reciben las quejas por estar en la primera línea de lo que es el contacto con los visitantes.

«Nosotros tenemos que apostar porque este movimiento se repita año y año y vaya creciendo. No podemos pensar de otra manera y desde esa perspectiva esos son aspectos que son fundamentales solucionar. Los principales reclamos están relacionados con la imposibilidad o las dificultades que han tenido para poder cambiar dólares, han tenido largas esperas, pero también han tenido que esperar en los complejos fronterizos. Esos temas que se deben resolver de acuerdo a la realidad que tenemos como región. Debemos entender que somos una región turística y lo seguiremos siendo», afirmó.

FARO MONUMENTAL

Laura Cerda indicó que otras de las quejas recurrentes ha sido el mal estado en el que se encuentra la Avenida Pacífico, arteria paralela a la Avenida del Mar. Además, existen muchos reclamos por el estado en el que se encuentra el Faro Monumental.

«Nos llaman a nosotros como si fuéramos servicios públicos, pero nosotros somos un grupo de empresarios. Compartimos con ellos que existen problemas pero no tenemos forma de poder solucionarlo, no tenemos un camión para poder ir a aplanar el camino. También no tenemos como por ejemplo ir al Faro con un camión y lavarlo para que no esté pasado a orina. Son cosas que no están a nuestro alcance, pero sí podemos trabajar durante el año con las autoridades para que esto no vuelva a pasar», indicó la presidenta de la Cámara Regiónal de Turismo.

Con respecto al estado del Faro Monumental, el alcalde Roberto Jacob indicó que «hemos indicado en varias oportunidades que hay dos proyectos que van a significar su remodelación y su protección con gaviones y nos tiempos no dependen de nosotros sino que de las instituciones que están haciendo los diseños y que tienen que ejecutar las obras. Nosotros ya no podemos hacer más… este es un tema estructural… es cosa de pintarlo o repararle alguna fisura que tenga, es una intervención mayor».