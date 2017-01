Embalse La Tranca fue visto en Comisión de Cámara de Diputados

– Autoridades comunales, vecinos y regantes expusieron en comisión de la Cámara de Diputados. Diputado Walker dijo que el desafío es construir el embalse sin afectar a las viviendas y alcalde Pedro Castillo valoró que Obras Públicas se abra a nuevos estudios para esta necesaria obra.

Hasta la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados llegaron autoridades de Combarbalá, junto con regantes y dirigentes de la localidad de El Durazno, a fin de analizar junto a la Dirección de Obras Hidráulicas y parlamentarios algunas problemáticas respecto a la futura construcción del embalse La Tranca, en esta comuna, logrando el compromiso de nuevos estudios para evitar que se inunden viviendas.

Para el diputado Matías Walker es importante que la Comisión haya escuchado al alcalde de Combarbalá Pedro Castillo, a la concejala Bernardita Cortés, a los regantes de Cogoti, de Huatulame, y a los habitantes de El Durazno, para tener todas las visiones. “La conclusión que yo saco es que es importante el Embalse La Tranca para el riego del valle, creo que es un proyecto complementario al embalse Cogotí y que va a beneficiar a muchos agricultores y también a los sistemas de agua potable rural de la comuna de Combarbalá, pero el desafío es construirlo sin afectar en la inundación a viviendas, a familias y personas que viven en El Durazno”, manifestó el parlamentario.

Agregó el diputado Walker que esta preocupación también la comparte el Ministro de Obras Públicas, al igual que el director de la Dirección de Obras Hidráulicas. “Por eso es que le hemos pedido estudiar un nuevo emplazamiento del embalse, de manera de no inundar ninguna vivienda en el sector de El Durazno, y para eso también es importante que los habitantes de ese sector den las facilidades para que se puedan realizar los estudios, porque de lo contrario va a ser imposible determinar dónde puede haber un nuevo emplazamiento, que definitivamente no afecte a los habitantes de El Durazno”.

Opinión similar manifestó el alcalde de Combarbalá, Pedro Castillo, destacando la disposición del Ministerio de Obras Públicas. “Hay muchos temas que todavía no están resueltos para los vecinos de El Durazno, pero también es necesario poner de manifiesto que la comuna de Combarbalá necesita embalsar agua para proyectarse hacia el futuro, y creo que es totalmente compatible con la posibilidad de que se pueda respetar el legítimo derecho de El Durazno de no ser inundado. Por eso valoro la disposición de la Dirección de Obras Hidráulicas de revisar la situación del proyecto en sí, la capacidad de agua embalsada, la superficie que va a ser inundada, porque en ese sentido, podemos construir un diálogo y soluciones que dejen conforme a todos los actores”.

Respecto a lo que viene ahora, el diputado Matías Walker dijo que “tiene que haber mucho espacio para el diálogo y para los acuerdos. También los regantes han dicho que están dispuestos a donar acciones a quienes no tengan derechos de agua y también beneficiar al agua potable rural que es lo más importante. Yo creo que hay mucho espacio para el diálogo y nosotros, los parlamentarios, estamos dispuestos a jugar ese rol, de manera que, idealmente, el embalse se puede construir, ojalá sin la inundación de alguna vivienda”.