Concejo municipal determinó no renovar patentes a 5 locales de alcoholes de Henríquez y Varela

La resolución del concejo fue tomada este miércoles en sesión en la que fue presentada una carta de la Junta de Vecinos Centro Oriente, en la que la directiva, a nombre de los 326 socios que la conforman, solicitó al municipio no renovar las patentes del 5 locales debido a la inseguridad que procede a generarse en el entorno en los que funcionan.

Diario LA REGIÓN dialogó con Daniel Calixto, presidente de la junta Centro Oriente, que explicó que luego de cuatro años de gestión lograron que el nuevo concejo municipal, junto al alcalde Marcelo Pereira tomaran la decisión de no renovar las patentes a los comercios que cuestionaban.

«Esperamos que esta determinación del concejo se cumpla sin demoras para retomar la tranquilidad en la población del centro, ya que no hay que olvidar que tiene un 75 por ciento de habitantes adultos mayores, que sufren todo lo vinculado a los problemas delictuales que tiene el centro, lo que repercute en estos vecinos adultos mayores. Esta lucha viene del año 2012 en adelante, incluso participando yo como consejero de sociedad civil de Coquimbo hasta el año pasado».

Calixto indicó que también buscaron brindar más seguridad todas las personas que concurren a la zona central de la ciudad a realizar trámites y compras. «Esperemos que ahora esto también dé mayor tranquilidad no solo a quienes habitamos en el centro, sino que a todos los coquimbanos o visitantes que vienen al centro».

Consultado por el motivo por el que las anteriores administraciones municipales no tomaron las medidas de no otorgar más patentes de alcoholes en el perímetro céntrico o caducar las que fueron otorgadas en los últimos años, el dirigente dijo: «Acá lo que ocurre es que actualmente lo que opinen los socios de una junta no es vinculante a la ordenanza municipal para este tipo de patentes y la gestión de una junta solo es referencial, pero además, la toma de decisiones de las autoridades municipales, se complica al estar en una comunidad chica, donde hay mucha amistad y familiaridad lo que dificulta tomar decisiones, por eso repito, lo que digan las junta al no ser vinculante, deja a nuestras organizaciones, como meros entes referenciales, por eso le explicaba siempre al anterior alcalde, que las cartas de las juntas que se pronunciaban sobre el otorgamiento de una patente de alcohol, prácticamente no tenía mayor efecto, porque el comerciante igual podía tramitar la patente».

Por otra parte, el presidente felicitó al actual concejo por haber definido no realizar la renovación de las 5 patentes llamando a otras organizaciones vecinales a seguir su ejemplo. «Es fundamental que la ciudadanía sea escuchada porque muchas veces hay grandes fundamentos que dan sustento a lo que se pide, y ahora vemos que ya no son tiros al aire como se dice, porque, en nuestro caso, es cierto que en el centro hay aumento de situaciones delictuales por la presencia de este tipo de locales, por eso ahora vemos otra dinámica del concejo con más decisión y mano dura para terminar con este tipo de comercio».

El concejal Guido Hernández indicó que al escuchar los contundentes argumentos aportados por los vecinos agrupados en la junta centro Oriente y de la Cámara de Comercio y Turismo, fue tomada la resolución de no renovar patentes a los comercios de alcoholes de Henríquez con Varela. «En la sesión el alcalde Pereira, tras dar su impresión del tema, dijo que iba a apoyar la petición de los vecinos y se tuvo que retirarse para ir a otro compromiso y no votó, pero contamos con su apoyo, pero efectivamente, a raíz de la petición de la junta del centro no renovaremos las patentes de cinco locales con patentes de alcohol y de cabaret que funcionaban como cantinas, relacionados, muchas veces, con prostitución y hechos de delincuencia, por eso decidimos escuchar a los habitantes del sector y no accederemos a la renovación y esto marca un punto de inflexión ya que hace mucho tiempo que los vecinos pedían esto y después de muchos años como concejo logramos frenar este tipo de patentes y ahora esperamos ir a la baja con mayores filtros de los locales que quieren instalarse en el centro».

Además, la autoridad afirmó que será la política que regirá de ahora en adelante para ordenar el área céntrica de la ciudad, queremos avanzar para crear un Coquimbo más armónico que base su desarrollo en la familia y este tipo de locales no aportan a ello, lo que va de la mano con el proyecto de comuna que tiene este concejo y el alcalde Pereira, sabemos que hay un exceso de patentes de alcohol en la actualidad pero si bien es posible seguir otorgándolas, los particulares que quieren acceder a ellos deben darnos todas las garantías que fomentarán lo patrimonial, lo cultural y lo familiar, pero si vienen a instalarse solo con la finalidad de vender piernas entre comillas, no estamos de acuerdo por lo que desde ya tendrán siempre mi voto en contra para ser aprobado en ese caso».