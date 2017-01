Cámara de Comercio logra compromiso del alcalde para plan de contingencia por apertura del mall y construcción del paseo en Aldunate

Ayer el alcalde de Coquimbo Marcelo Pereira, en reunión con dirigentes vecinales y los socios y directiva de la Cámara de Comercio y Turismo local, realizada en la sede de la entidad gremial conoció junto al concejal Guido Hernández la inquietud de los comerciantes del área céntrica ante la pronta apertura del Mall Vivo y la construcción del paseo semipeatonal en calle Aldunate, lo que mermaría sus ventas, motivo por el que la máxima autoridad comunal comprometió realizar citas de trabajo constantes para minimizar ese impacto negativo en el sector.

Protección

al comercio

tradicional

Pereira manifestó que como primera medida para enfrentar las contingencias descritas por los asistentes a la actividad decidió programar para el 20 de febrero una reunión con la directiva de la Cámara y diversas autoridades para buscar la mejor forma de trabajo para proteger al comercio tradicional céntrico, ante la pronta apertura del mall de Avenida Varela y cuando comiencen las obras de edificación del paseo semipeatonal de Aldunate que podrían comenzar en el segundo semestre de este año.

«Vamos a realizar constantes mesas de trabajo con todos los actores frente a la gran problemática que conocimos, respecto a la apertura del mall y al inicio de trabajos para la construcción del paseo, pero la idea es congeniar los tiempos para trabajar en conjunto para que la empresa que realice la construcción en Aldunate tenga requisitos para permitir el ingreso fácil a los locales cuando se tenga que intervenir las calles con obras y en pedir no hay engaño, por lo que podríamos pedir a la empresa que haga trabajos solo de noche y no de día porque esos trabajos van a repercutir en las ventas de nuestros comerciantes y como alcalde no quiero que nuestro centro muera».

Consultado por el plazo en que será construido el paseo semipeatonal, Pereira indicó que «yo tengo información que pudiese empezar a fines de año o a inicios del próximo, es algo que hay que corroborar con las autoridades que tienen que ver con la construcción del proyecto».

El alcalde también entregó una clara propuesta para revitalizar al comercio céntrico para que sea una verdadera competencia y alternativa al nuevo centro comercial de la cadena Vivo. «También hice ver a la Cámara que tampoco uno se puede poner una venda en los ojos ya que cuando llega un mall repercute en las ventas del resto del comercio, y eso está comprobado que durante 3 a 4 meses genera un boom que después pasa y la gente después vuelve a comprar donde lo ha hecho siempre. Por eso ofrecí a los socios de la Cámara una asesoría con distintos departamentos municipales en marketing y todo lo que ellos necesiten para reinventarse ya que, sin duda, pueden ofrecer buenas ofertas y calidad».

En el mismo tenor el concejal Guido Hernández realizó las propuestas de labor conjunta, adelantando que también es posible solicitar, si es posible al Ministerio de Vivienda, un aplazamiento de comienzo de obras del paseo, los comerciantes tienen aprensiones validas porque ellos han trabajado en el centro por años y generar empleo porque son promotores de la economía local y necesitamos cuidarlos, lo bueno es que voy a formar parte de la mesa del trabajo propuesta por el alcalde y la idea es que el proyecto del paseo sea realizado de forma armónica, rápida y en tramos y lo importante que la empresa que gane la licitación lo haga en los tiempos establecidos, incluyendo en las bases multas y que sea empresa seria, que no deje las obras sin terminar por quiebra. También la alternativa válida es que se puede cambiar de fecha el comienzo de las obras del paseo siempre y cuando no se pierdan las platas del gobierno pero hay que entender que esto se necesita de forma urgente para revitalizar nuestro centro».