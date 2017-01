Concejala Paris confirma que municipio tiene en «la mira» a otros locales de alcoholes a los que no renovaría patentes

De acuerdo a la nueva política de caducar patentes de alcohol en el centro de Coquimbo, que fue instaurada a contar del pasado miércoles en sesión por parte del concejo municipal, que aplicó la medida a cuatro locales de Avenida Varela con Henríquez y uno de Portales, la concejala Rosetta Paris confirmó a Diario LA REGIÓN, que el cuerpo colegiado inició el estudio para ver si aplica la misma medida a otros comercios del mismo rubro ubicados en el área céntrica.

La autoridad indicó que la medida fue tomada en base a la petición de los habitantes del sector los que indicaron al concejo, que sufrían constantes situaciones de inseguridad que eran generadas en las afueras de los cinco comercios cuestionados.

«Ahora que se producía la renovación de patentes teníamos la facultad de poder caducar las que generaban mayor cantidad de problemas y que era lo que los vecinos pedían por el bien de la comunidad, sabemos que son negocios que siempre han existido en Coquimbo pero aquí tiene que haber un ordenamiento y creo yo una nueva legislación municipal».

Consultada por la posibilidad que los dueños apelen a la medida de la casa consistorial, Paris indicó que «ellos pueden apelar a Tribunales como todo ciudadano, pero nosotros como concejo tenemos que dar esta batalla por el bien de la comunidad que nos tiene que ayudar a seguir fiscalizando. Acá ahora caducamos patentes y no pueden funcionar y si Tribunales determina otra cosa, nos tendrá que informar para tomar las medidas que sean necesarias».

En ese sentido la concejala indicó que impulsará crear una nueva ordenanza, con mayores requisitos para los comerciantes que soliciten patentes de alcohol, «cuando se otorga una patente para un salón de baile la patente también aparece configurada como cabaret, entonces en el momento el comerciante hace un salón de baile pero después se le termina dando sentido a la patente, creando un cabaret y así nos vamos enredando en este uso que va generado dificultades comunidad, por eso creo que hay que regular mucho más y en mi opinión personal que a lo mejor puede ser antipopular es poner una norma de tope de horas de funcionamiento».

Paris, para reforzar la propuesta de límite de horas de funcionamiento, dijo: «Acabo de atender a una vecina del centro que me dice que no puede ser que estos locales comiencen a atender a las 3 de la tarde y cierre a las 4 de la mañana del día siguiente, generando bulla, no dejando dormir a nadie, entonces eso tendría que venir estipulado con una hora de apertura y cierre en la ordenanza que vamos a plantear como concejo, ya que tenemos 6 meses para crearla».

Sobre la posibilidad de no renovar patentes a otros locales del perímetro céntrico, la concejala indicó que esa idea es factible, una vez que sean reunidos los antecedentes y reparos de vecinos. «Acá lo que tienen que hacer las personas que viven cerca de estos locales es que cuando ocurran peleas o conflictos de todo tipo tienen que hacer la denuncia ante la autoridad policial, porque nosotros vamos a fiscalizar la cantidad de denuncias de ilícitos que se estén cometiendo en estos locales y por eso acabo de pedir una fiscalización a uno de estos comercios de Portales».

Otra medida que la autoridad manifestó que también podría ser instaurada es no otorgar más patentes de alcoholes en el centro. «Si queremos recuperar el Barrio Inglés para la familia, para que sea un espacio cultural, tenemos que trabajar con ambas policías porque tenemos que ser cautos ya que sabemos que este tipo de locales atrae al tráfico de drogas, lo que ocurre en distintas partes de la ciudad, y sé que hay muchas madres que sufren porque sus hijos se les han escapado de las manos. Incluso me contaron que hay un local del Barrio Inglés que funciona a pesar de que está clausurado, por eso, reitero el llamado a la comunidad a seguir denunciando para que tengamos bases para tomar medidas como la que tomamos el centro además que las patentes de alcohol actuales son suficientes y pienso que ya estamos sobrepasados en su número».