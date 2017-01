Pronostican «temperaturas récords» para febrero y marzo en la Región

Según cálculo de la Oficina de Cambio Climático de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el año pasado fue el año más cálido desde que hay registros, superando por un grado la media histórica. Una situación que no sería distinta a la del presente año, pues hay estudios y especialistas que pronostican que el calor aumentaría.

Los habitantes del litoral costero de la Región de Coquimbo han sentido los efectos de las altas temperaturas en los amaneceres de estos días. El domingo a las 8:35 horas, según meteorología, se registraron 19,2° C, convirtiéndose en la mañana más cálida del verano.

«Se debe principalmente porque la vaguada costera se ha retirado hacia el norte del país, cuando ocurre esto se propician los flujos del este, que son los vientos cordilleranos, y por lo tanto, se eleva más la temperatura. Sumado a eso, tenemos un régimen anticiclónico bien fuerte, que también provoca esta alza de calor que está afectado a casi todo el Chile central», explica el meteorólogo Cristóbal Julia.

Sin embargo, todo apunta al calentamiento global, tal como lo ha respaldo la Organización Mundial de Meteorología (OMM) con datos de la NASA. «Los indicadores a largo plazo del cambio climático provocado por los humanos alcanzó máximos en 2016. Las concentraciones de dióxido de carbono y de metano también lograron nuevos récords», aseguró el secretario general de la OMM, Petteri Taalas.

Según el meteorólogo Cristóbal Julia, esta tendencia se repetiría, por lo que las temperaturas podrían marcar nuevos récords en la Región de Coquimbo. «Febrero estadísticamente es el mes más caluroso del año por lo tanto no me sorprendería que esta situación se repitiera. También me atrevo a decir también que marzo estará muy caluroso», indicó.

Normalmente, en la época estival es cuando se produce el deshielo cordillerano aumentando el caudal hidrológico en la región. No obstante, Cristóbal Julia, afirma que temperaturas muy altas pueden provocan un fenómeno negativo.

«Mientras más calor haya, el deshielo es mayor, pero igual incrementa la sublimación, que es el paso de hielo al vapor, lo que no genera aporte al caudal hidrológico de la región», concluyó Julia.