Médicos expectantes ante objeciones de Contraloría al proyecto CDT de La Serena

En estado de expectación se declararon los dirigentes del Colegio Médico ante el inminente dictamen de Contraloría ante el esperado proyecto del CDT de La Serena, largamente defendido –incluyendo sendas movilizaciones- durante el año 2015.

“Queremos expresar nuestra absoluta preocupación –señala el Dr Jaime Bastidas, presidente regional del Colegio Médico- ante la situación que actualmente afecta al proyecto del CDT. De concretarse la objeción de Contraloría, el retraso en la adjudicación del CDT endosaría a un nuevo gobierno y a un nuevo CORE la adjudicación de los recursos, esto sin considerar, lo más importante, una nueva dilación en la concreción del primer paso para la normalización del Hospital regional, el cual se encuentra en una situación crítica en su capacidad de atención de la población. En este sentido, es necesario recordar que esta es la única capital regional del país que tiene un hospital de la década de 1940 que no ha sido modernizado o normalizado. Y esto obviamente no resiste mayor análisis”.

RESPONSABILIDADES

La Situación actual del CDT se debe a que la licitación ha sido objetada por la Contraloría debido a que presenta incumplimientos de requisitos presentados en las bases de licitación diseñadas por el mismo ministerio. A este respecto, el Servicio de Salud ha presentado sus descargos a lo expuesto por contraloría, argumentando fallas en la interpretación de la documentación por parte de la Contraloría.

Según señala el dr Rodrigo Barrera, presidente del Capítulo Médico del Hospital de La Serena, “por sólo nombrar algunas fallas, no se cumple con la experiencia solicitada para varios profesionales que deberán trabajar en la obra. El otro punto crítico que objeta Contraloría es que no se cumple con presentar el estudio de impacto ambiental que la ley exige para construcciones en zonas patrimoniales o bien, de no ser necesario dicho estudio, la certificación que determine por parte de la autoridad ambiental la no pertinencia de ello. La asamblea de medicos capitulares observa con gran preocupación lo sucedido. Por ahora, nuestro capítulo está a la espera de la resolución definitiva de la Contraloría, esperando que la tesis del Servicio de Salud sea aceptada. De lo contrario, creemos que será fundamental hacer una revisión exhaustiva de los eventuales errores y que se asuman las responsabilidades administrativas ante el retraso al que se está exponiendo este proyecto, críticamente necesario para mejorar la alicaída salud pública de la ciudad y la región; esto último a fin de evitar más errores y dilaciones de este proyecto que lleva más de 8 años de atrasos y frustraciones”.

PRÓXIMOS PASOS

Cabe destacar que dentro de esta semana se podría tener una respuesta del órgano contralor, que de ser positiva, en el sentido de aceptar los descargos del Servicio de Salud, permitiría iniciar los trabajos. Por el contrario de mantener el análisis hecho, esto implicaría realizar todo el proceso licitatorio nuevamente, retrasando en al menos 9 a 12 meses la adjudicación de la ejecución del CDT, Por otra parte Contraloría también ha rechazado por consideraciones técnicas el plan de contingencia de $1.200 millones que permitirían hacer arreglos que permitan al hospital sobrellevar durante los 4 años que tardaría la concreción del CDT.