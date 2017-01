En Valparaíso a los 82 años fallece el gran Carlos Verdejo

El gran ídolo de Club Deportes La Serena, Carlos Verdejo, ha muerto este martes en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, a los 82 años de edad.

El goleador de la serie de honor 1958 con 23 tantos sufrió un accidente vascular. Su muerte pone el adiós al futbolista más importante de la historia de Club Deportes La Serena.

Verdejo fue uno de los jugadores más caros de la época, llegó como gran refuerzo al elenco granate durante la temporada 1957, donde logra ascender anotando el valioso gol a Santiago Morning en la definición disputada en Quillota. Al año siguiente, el equipo papayero se convierte en equipo revelación con una delantera letal comandada por el oriundo de Valparaíso, quien terminó como el máximo artillero junto a Gustavo Albella de Green Cross.

Permaneció 6 años en el club granate, donde también destacó su participación en la obtención de la Copa Preparación 1960 junto a compañeros como José Sulantay.

Su amigo Jesús Herrera confirmó la noticia: «Me llamó temprano, tipo 8, un amigo común con Carlitos y me dijo que había fallecido. Tenía antecedentes de problemas cardiacos desde tres años». Herrera tenía una estrecha relación con él y su familia, incluso esperaba que viniera a visitar La Serena.

«Hace 8 días hablé con él, lo más curioso es que lo llamé anoche para decirle que ya podía venirse con su señora Angelina a mi casa, pero claro, ocurrió lo de la emergencia… Es un profundo dolor, era una de las personas más queridas, no tan solo como deportista, sino también como persona».

Después de retirarse del fútbol, Carlitos se fue a trabajar a los Estados Unidos, pero la distancia no fue impedimento para comunicarse con las amistades que dejó a su paso por La Serena.

«Yo era muy amigo de Carlitos, inclusive me comunicaba con él, cuando estaba en Estados Unidos, porque él primero se fue solo y estaba indocumentado».

Don Jesús nos cuenta que «me comuniqué con Pepito Sulantay, porque eran muy amigos y le dije. Ha calado muy hondo su partida.

Hoy serán sus funerales a las 12 horas desde la sede del Club Orompeyo de cerro Esperanza.