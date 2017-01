Fiscalización evidencia mal estado de caballos en arriendos

Fotografías de usuarios daban cuenta del mal estado en que se encuentran los caballos que prestan el servicio de «cabalgatas» en el sector del Faro Monumental de La Serena.

En la tarde de ayer, personal del Departamento de Patentes Comerciales, la concejala Jocelyn Lizana y dos veterinarios llegaron hasta ese lugar para realizar una fiscalización. Tras la inspección, los especialistas detectaron una serie de irregularidades y daños en los animales.

«Encontramos algunas lesiones en los miembros, en la parte del nudo del caballo. Algunos de ellos falta el herraje o falta el despalme, que es mantención de la uña y claramente eso puede generar problemas hacia los tendones, la parte muscular. Encontramos que hay al menos dos caballos que tienen lesiones que son contagiosas producto de una bacteria que duele mucho, que es un herida abierta no de gran tamaño pero que duele mucho. Uno al manipular el caballo éste rechaza esa manipulación. Si alguien lo monta puede reaccionar y botar a la persona que lo está montando. También falta hidratación, no tienen agua a libre disposición, le ofrecen y luego se la quitan. Con este calor debiesen tener mayor cantidad de agua a libre disposición, se nota en sus mucosas», indicó Carlos Rojas, médico veterinario, especialista en caballos.

El especialista indicó que hay caballos que debiesen tener reposo y que son un peligro para las personas que los puedan montar. Se espera que dentro de los próximos días se entregue un informe por parte de los dos profesionales que realizaron la fiscalización.

«Yo creo que tienen que mejorar muchas cosas para poder prestar un servicio. Si bien está como al límite de lo que se puede hablar de maltrato animal, mejorando instalaciones, teniendo agua y mejorando las enfermedades, yo creo que podrían funcionar. Otra cosa importante es saber cuándo se tienen que desparasitar, cuándo los han vacunado…la desparasitación es importante porque hay parásitos que se pueden transmitir a las personas…y esta es una zona donde la gente viene a pasear y todo el radio está lleno de fecas», afirmó Rojas.

Luis Lara, de Patentes, indicó que a partir de la información recabada por los veterinarios no se descarta retirar los permisos existentes.