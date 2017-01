990 hectáreas consumidas por incendio en Los Vilos

Un total de 990 hectáreas de árboles, arbustos y pastizales, consumió hasta la tarde de ayer un incendio que no afectó a personas en el sector rural de Tierra Amarilla de Los Vilos, emergencia que comenzó el martes y que obligó a las autoridades a decretar alerta roja en la provincia del Choapa.

La llamas están concentradas en zonas de cerros de un fundo de Tierra Amarilla que genera un gruesa columna de humo que llegó a las ciudades de Illapel Canela y Los Vilos, incluso el siniestro amenazó con llegar a la Ruta 5, situación que no ocurrió debido a que el fuego no avanzó al llegar a un camino de tierra que formó una barrera de contención.

En el lugar laboran alrededor de 70 funcionarios entre brigadistas de la Corporación Nacional Forestal, Conaf, bomberos de todas las compañías del Choapa y personal especializado de Minera Los Pelambres, que con apoyo de camiones aljibes, efectivos que hasta ayer en la tarde no lograban controlar los focos de llamas.

El presidente regional de Bomberos, Heriberto Martínez, confirmó que son realizados los mayores esfuerzos para sofocar el fuego que logró expandirse por la sequedad de la vegetación y el fuerte viento. «Está difícil la labor, despachamos varios carros a Tierra Amarilla pero debido a que el fuego avanzó a zonas de cerros a los que no podemos subir con los camiones, por lo que se está realizando cortafuegos con trabajos de infantería por lo que se está pidiendo un helicóptero para lanzar agua».

Por otra parte el Comité Operativo de Emergencia (COE) a nivel provincial sesionó ayer en Los Vilos a objeto de efectuar la primera evaluación del siniestro, solicitando el apoyo de personal del Ejército que asignó a 25 efectivos que también pasaron a sumarse a las tareas de sofocación.