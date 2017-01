Hernán Cortés asumió como nuevo concejal de Coquimbo

En sesión ordinaria Número 6 de ayer en el concejo municipal de Coquimbo se tomó juramento al nuevo concejal, Hernán Cortés Morales, quien reemplaza al renunciado Juan Carlos Rojas, ambos de la lista DC.

Como se recueda, Rojas renunció a concejal para ocupar el cargo de Jefe de Gabinete del alcalde Marcelo Pereira.

El reemplazo, dice la ley, lo hará el candidato de la misma lista que obtuvo la mayor cantidad de votos, en este caso Cortés. Coquimbo tiene ocho integrantes del concejo más el alcalde.

El nuevo concejal porteño juró ante la secretaria municipal Cecilia Ponce y frente al alcalde Marcelo Pereira.

Luego de su primera sesión, Cortés expresó que está feliz y con muchas expectativas de este nuevo trabajo. «Estoy tranquilo, la gente fue muy cordial, mis colegas concejales me cooperaron bastante, por lo que me sentí muy cómodo. Me gustaría trabajar en seguridad ciudadana que es un tema recurrente en muchos sectores y en deportes que es donde me he desempeñado los últimos cuatro años, así es que quiero jugármela por varias solicitudes que tengo, entre ellas la piscina municipal».

El alcalde Marcelo Pereira dijo estar confiado en que las capacidades con que cuenta Cortés le permitirán ser un verdadero aporte a la gestión del municipio. «Tengo la mejor impresión de él, es una persona muy cercana que ha estado trabajando en el municipio por mucho tiempo y creo que es un muy buen elemento, por lo que me alegro que ya esté trabajando junto al Concejo Municipal».