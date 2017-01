Buscarán evitar cesar a funcionarios a honorarios

Ante la inquietud de cerca de 800 funcionarios municipales del ítem honorarios, por la posibilidad de ser despedidos, debido a que la Contraloría General de la República definió que deben cumplir con el requisito de tener título técnico o de enseñanza superior, el concejo municipal y el alcalde Marcelo Pereira, ayer, trataron el tema en sesión para buscar una solución al tema, determinando para los actuales 500 trabajadores de honorarios que ya han sido contratados con el régimen de Código del Trabajo, mantenerles su sueldo líquido, mediante una modificación presupuestaria por $50 millones mensuales, para cancelarles sus nuevos salarios.

Pereira manifestó que conoce la realidad de los trabajadores municipales a honorarios, por lo que junto al concejo buscarán la mejor fórmula para que conserven sus empleos.

«Este es un tema que hemos manejado con la directiva de todos los gremios de nuestros funcionarios y nuestros compañeros de trabajo que están bajo este contrato que es honorario y Contraloría determinó que aquellas personas que están con contrato a honorario deben justificar que sean técnicos o profesionales, pero esto es un problema que viene desde muchos años y yo, al momento de asumir el 6 de diciembre, me encontré con esta problemática inmediatamente le solicité a la Contraloría una reunión que fue realizada el 6 de enero para una mesa de trabajo para ver la mejor solución a nuestros 800 funcionarios que están preocupados porque sienten temor de perder su trabajo».

Por otra parte, la autoridad indicó que la mesa de diálogo contará con todo el respaldo del municipio. «Vamos a trabajar no solo con la directiva de los funcionarios, vamos a trabajar con nuestro jefe jurídico, con nuestro administrador municipal y he manifestado esta inquietud a los diputados de nuestra región para que nos apoyen porque no es mi objetivo ni mi impronta tener que desvincular a funcionarios que llevan muchos años de servicio, con 20 ó 25 años de labor en el municipio y por eso quiero pelear por ellos buscando la mejor forma para que puedan mantenerse en sus puestos y además que estamos hablando de los trabajadores más humildes como los de parque y jardines y los que trabajan en cuadrillas en terreno».

Sobre la determinación tomada por el concejo de ver la idea de empezar a contratar a los funcionarios a honorarios Pereira precisó: «Agradezco el apoyo del concejo para tener más tiempo para buscar una solución definitiva, hemos pasado un muy buen porcentaje de estos funcionarios a honorarios al Código del Trabajo a los que aclaramos que por ser una continuidad no pierden sus años de servicio».

Sin embargo, el alcalde reconoció que al aplicar el Código del Trabajo ha habido disminución en las remuneraciones, punto que también tendrá solución. «Al aplicarles el Código, han visto un desmedro en su sueldo líquido y el concejo me acaba de aprobar mi solicitud de poder mantenerles el sueldo líquido que percibían para evitar ese desmedro de pasar de honorario a Código del Trabajo y también solicité un cambio al presupuesto municipal, para aumentar la cantidad de dinero desde prestador de servicios, a Código, para darles la seguridad a nuestros funcionarios que estamos trabajando, repito, en buscar la mejor solución, pero hay que destacar que tenemos gente que está cursando estudios que les falta un semestre de clases, hay gente que está a punto de titularse, personas que no terminaron cuarto medio y tenemos personas con enseñanza básica incompleta. Aquí no estamos protegiendo a aquellas personas que ganan mucho dinero y que no son profesionales sino que hablamos de los funcionarios más humildes que ganan sueldos de 300 mil pesos que son de cuadrilla y que trabajan por ejemplo en aseo y ornato, personas que efectúan un trabajo que permite al municipio realizar el quehacer diario en la comuna no solo en limpieza sino que en seguridad también».

A fines de este mes los planteamientos a favor de los funcionarios a honorarios serán dados a conocer al Contralor Regional.