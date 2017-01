Consejeros regionales visitan nuevo edificio consistorial brindando total respaldo para terminarlo

Una visita a las obras que permitió constatar el avance del nuevo edificio consistorial de Coquimbo, realizaron ayer el alcalde, concejales y consejeros regionales.

Dialogaron con los ejecutivos de la constructora Sacyr, quienes explicaron que el inmueble de presupuesto estatal por $18 mil millones presenta una ejecución del 56 por ciento.

El alcalde Marcelo Pereira destacó el compromiso del Consejo Regional, Core, para concluir el proyecto, lo que fue reafirmado con la nueva asignación de fondos adicionales por $1.139 millones para cancelar un deuda con Sacyr, por $2.400 millones, cuyo 50 por ciento será financiado por el municipio.

«Estoy muy agradecido de que los consejeros regionales y su presidente hayan venido a conocer nuestro edificio consistorial y el porcentaje que lleva adelantado para que ellos vean, in situ, que es una obra magnánima, que no tiene comparación y que va a ser el edificio consistorial más grande de todo Chile».

Pereira también resaltó el gran beneficio social que traerá para los habitantes de la comuna contar con la moderna construcción.

«Si bien claramente albergará a nuestros departamentos y a los funcionarios, este edificio será para los usuarios tener todas nuestras dependencias en una sola infraestructura que permitirá brindar el mejor servicio con la mayor rapidez.

Además en la actualidad los departamentos municipales están esparcidos en distintos sectores y podríamos estar gastando entre $500 a $700 millones, en arriendos de inmuebles y contar con este edificio nos permitirá ahorrarnos de forma anual estos fondos que podremos, en el futuro, invertirlos en otras necesidades que tenga nuestra población».

Consultado por el respaldo del Consejo Regional, el alcalde dijo que «una norma que me ha explicado el presidente del Consejo Regional es que se van a terminar todos los edificios consistoriales, lo que es un gran apoyo.

Estos edificios son proyectos del Gobierno Regional y nosotros como municipio hemos aportado cerca de $5 mil millones y ahora estamos acercándonos a $7 mil millones y es un esfuerzo grande del municipio para esta construcción y en ese contexto quiero dar las gracias a la administración anterior municipal por darnos los antecedentes que me permitieron hacer una buena presentación hace una semana al Consejo que tras escucharnos en tiempo récord de un día aprobó el suplemento de $1.139 millones que esperamos salga pronto para hacer el pago a la constructora y continuar con la obra».

Nuevo presupuesto

Sobre la forma de determinar la cantidad de dinero que falta para concluir el edificio, tal y como lo argumenta Sacyr, en vista de los cambios al diseño a raíz del terremoto y tsunami del año 2015, Pereira reiteró que en las próximas semanas serán realizadas reuniones con una mesa de trabajo con expertos del Ministerio de Obras Públicas, MOP, con profesionales del municipio y de Sacyr para definir el sistema de pagos y de trabajo que en la actualidad sigue con un reducido número de obreros.

«El hecho que hayan asistido los consejeros me da un apoyo, que me permite decir a la empresa Sacyr que no estoy solo, que tengo a los consejeros apoyándome, dándole más seguridad a la empresa frente a la deuda que se tenía. La idea es que con este nuevo suplemento de fondos y el aporte municipal podamos cancelarla para en una mesa de trabajo proyectar las obras y ver una posible fecha de término de construcción y repito una vez que cancelemos la deuda de más de $2 mil millones vamos a trabajar con la mesa compuesta por representantes del municipio, por consejeros regionales y seguramente por representantes del MOP y de Sacyr, en vista de hacer una Carta Gantt que permita cumplir con los pagos correspondientes para que la empresa sepa que se va a pagar en un tiempo adecuado».

Pereira agregó que en esa misma mesa técnica será definida una cantidad exacta de los montos necesarios para concluir la obra, ya que existe una cifra preliminar que va entre los $5 mil a $7 mil millones. «Hay que ver las contrapartes porque la empresa tiene una noción de cuántos fondos se necesitan para concluir el edificio aunque nosotros también tenemos nuestra postura, por lo que debemos llegar a una negociación para ver el mejor término del edificio».

A nombre del Core, el presidente de la comisión de régimen interno del cuerpo colegiado Raúl Godoy, informó que existe un permanente compromiso con la iniciativa de construir edificios consistoriales como el de Coquimbo, en las diversas comunas de la región, lo que ha sido prioridad para el Gobierno Regional desde hace una década.

«Estamos contentos tras esta visita porque ésta es una política del Consejo Regional que partió en el año 97, en donde en esa oportunidad dijimos que queríamos construir un edificio consistorial en cada una de nuestras comunas y ya llevamos 11 ó 12 de esas obras construidas faltando este de Coquimbo,el de Vicuña, de La Serena y Los Vilos que está en un 98 por ciento terminado y en este edificio de Coquimbo estamos emocionados y por qué no decirlo, porque por nuestras venas corre sangre, porque nos recuerda al extinto alcalde de Coquimbo Oscar Pereira, que fue un gran alcalde que puso mucha piel y empeño para que en definitiva se pudiera construir esta obra».

Godoy ratificó además que la mesa de trabajo conjunta con Sacyr con profesionales del gobierno y del municipio permitirá definir el tema presupuestario para finalizar la construcción. «Vamos a trabajar en una Carta Gantt y en un flujo de caja que ha pedido nuestro Consejo, para ir conversando para dar pronto término a esta obra ya que es la comunidad la que se verá beneficiada».

La autoridad ratificó que existe el total compromiso del Core de aportar los fondos restantes, una vez que exista un presupuesto acabado. «En noviembre tenemos elecciones en el Core, por lo tanto vendrán nuevas autoridades a hacerse cargo, pero tengo que decir que las necesidades siempre son más grandes que los recursos con que cuenta el Core, que a través del Fondo de Desarrollo Regional tiene que gestionar y distribuir los dineros en distintas líneas, como educación, salud y etcétera, pero cada día tiene su afán. Rogamos, que la empresa contratista no eleve tanto los montos de lo que viene, pero la voluntad del Core es seguir conversando. Cuando una obra está concluida en un 50, 60 ó 70 por ciento y vienen los suplementos presupuestarios, es verdad que no podemos dejar de concluir la obra, más aún cuando se fundamenta con la necesidad de una comunidad de contar con un edificio municipal».