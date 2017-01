Denuncian retraso en compra de medicamentos para Farmacia Popular de La Serena

En septiembre de 2016 y luego de la entrega del Decreto Sanitario por parte de la Seremi de Salud, Rosendo Yáñez, se anuncio el inició del proceso de inscripción de las personas interesadas en disfrutar de los beneficios de la primera Farmacia Popular (Botica Ciudadana) de La Serena. Además, el decreto le entregaba la posibilidad de adquirir los medicamentos de manera inmediata.

El recinto está ubicado en la Pampa Baja y Cuatro Esquinas, a un costado del consultorio Cardenal Caro. En la oportunidad se indicó que el recinto ya contaba con un químico farmacéutico y tres gestores que estarían en los consultorios delegados de Las Compañías y la Antena. Pero quizás lo más importante para los usuarios es que los medicamentos tendrían precios más baratos.

Sin embargo, por estos días los profesionales que allí trabajan y los usuarios están a la espera de la llegada de los medicamentos. Cabe recordar que al momento de inscribirse los interesados deben llevar la receta de su medicamento y este debe ser adquirido por el municipio a entidades como la Central Nacional de Abastecimientos (CENABAS) o laboratorios independientes.

El problema es que todas las quejas de las personas que ya se han inscrito están siendo recibidas por el químico farmacéutico que atiende el lugar entre las 09:00 y 13:40 horas.

«Esta es una situación que me tiene muy preocupado desde que se inauguró la Farmacia Popular el día 20 de septiembre. En noviembre hice un recorrido y otro hace una semana, para fiscalizar y ver cómo estaba funcionando y me encuentro con la sorpresa que no hay ningún medicamente adquirido. Creo que hemos perdido las prioridades en este municipio, creo que la mayor prioridad tienen que ser las personas más vulnerables y tienen que ser nuestros adultos mayores, esto ha sido atropellar su dignidad. No puede ser que hay personas que llevan cuatro meses esperando por un medicamento», indicó el concejal Juan Carlos Thenoux.

La autoridad comunal dijo además que «voy a solicitar un sumario administrativo y que aparezcan los responsables y que tenga las sanciones que correspondan en este tipo de situaciones. Lo mismo voy a hacer con la tarjeta de adulto mayor, que espero que se esté cumpliendo porque no puede ser que se les entregue la tarjeta y no un tríptico donde sepan dónde poder usarla. Se supone que este beneficio es para que todos nuestros adultos mayores vivan mejor y no que pasen momentos como ahora».

Ante esta situación, Mario Aliaga, jefe de Administración y Finanzas del municipio de La Serena, indicó que durante el mes de febrero se debiera comenzar a hacer la entrega de los medicamentos a las personas inscritas.

«Se hicieron algunas compras de medicamentos en diciembre, a algunas droguerías, empresas farmacéuticas y un laboratorio. Lo que estamos materializando este mes es la gran compra que de satisfacción a los requerimientos de todos los medicamentos. En el fondo las farmacias funcionan en base a los requerimientos de los usuarios y hay una clasificación en función de las recetas. Eso nos impide a nosotros comprar una caja de medicamento, sino que tenemos que hacerlo de acuerdo al volumen de venta de los proveedores de los medicamentos. Deberíamos tener todos los medicamentos en función de la inscripción de los usuarios y eso significa tener resuelto el tema en este mes de enero y proceder a la venta a los usuarios en febrero», dijo.