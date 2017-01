«AL FIN SE ME ABRIÓ EL ARCO EN CHILE»

El 1-0 logrado por Coquimbo Unido ante Unión La Calera fue especial para el defensor argentino Mauro Aguirre.

Esto porque el zaguero logró anotar su primer tanto en Chile, donde ha defendido las camisetas de Iberia y el elenco pirata.

«Estoy muy contento. Al fin se me pudo abrir el arco, eso en lo individual. En lo grupal también pudimos sumar tres puntos que era nuestro objetivo», señaló al respecto el trasandino.

El tanto, según indicó el defensor se lo dedicó a «la familia y a la gente que está apoyando siempre. Aquellos que me quieren ver siempre bien, es para todos ellos».

Aguirre y sus compañeros ahora se aprestan a viajar al sur y ojalá lograr un nuevo triunfo en el torneo de Primera B enfrentando a Puerto Montt el sábado a las 18:00 horas en El Chinquihue.

«Queremos seguir por el mismo rumbo, sumando puntos que nos permitan subir lugares en la tabla. Puerto Montt es un rival difícil, son un equipo que tiene buen pie, que sacan provecho de su cancha, pero no tenemos que fijarnos tanto en el rival, sino que en lo que podemos hacer nosotros», precisó al respecto Aguirre.