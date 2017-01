200 personas asisten a inauguración del III Seminario de Editorescritores

Autoridades, entre ellas el Presidente del CORE Teodoro Aguirre y consejeros regionales, concejales de La Serena, la Directora Regional de la Cultura y las Artes, Daniela Serani y el diputado José Miguel Alvarado, y unas doscientas personas asistieron al acto inaugural del seminario.

Teodoro Aguirre valoró esta actividad de carácter latinoamericano y se refirió a todos los esfuerzos regionales por difundir y fomentar las industrias creativas.

Daniela Serani describió el desarrollo inmenso de ARC 2017 y a la convocatoria que ha estado provocando y felicitó a SALC por su capacidad de convocatoria.

El concejal Robinson Hernández hizo hincapié en la tenacidad de SALC para llevar adelante estos proyectos y a la extraordinaria convocatoria que este evento provoca en la ciudad.

El concejal Alejandro Pino Uribe se sumó a los parabienes, pero enfatizó en la necesidad de hacer cambios importantes en la cultura y en otros estamentos y en que esta ciudad necesita cuidar más su patrimonio.

LICEANOS DE

FIEL CORAZÓN

El Liceo Bicentenario Gregorio Cordovez hizo entrega de distinción al ex –alumno Sergio Villalobos, Premio Nacional de Historia 1992, el cual, muy emocionado y sorprendido recordó su paso por el Liceo, sus calificaciones y su niñez en esta ciudad.

Arturo Volantines

El poeta, escritor y presidente de la SALC, Arturo Volantines, recordó al periodista Fernando Moraga y al librero Juan Godoy Rivera, ambos fallecidos, y homenajeó a los poetas Juan José Araya y a la vez, a Guillermo Pizarro, ambos de Ovalle y al recientemente fallecido poeta músico Caupolicán Peña.

Volantines se explayó recordando que «La ciudad de La Serena es la segunda ciudad más antigua de Chile. En la Colonia fue alcalde de esta ciudad el abuelo de José Miguel Carrera y Verdugo. Y su tía abuela era la esposa del Alguacil de ese momento. Después vivió entre nosotros el padre de José Miguel Carrera y Verdugo, el cual tenía minas en Tamaya y el hijo, José Miguel Carrera Fontecilla, fue Intendente durante el «Sitio de La Serena», cuando la ciudad fue sitiada por la Armada inglesa, chilena y española; por el sur la sitió el ejército chileno y por el norte, tropas argentinas, donde venía ese gran americanista que fue Felipe Varela. Sin embargo, la ciudad resistió con su curia más de dos meses y para no destruir la ciudad, se fueron a combatir con Bernardino Barahona que se había tomado en ferrocarril recién a finales de 1851, construido entre Caldera y copiapinos. Esto habla del espíritu de la ciudad. Después, otro hombre luminoso, estando en París, pensó que nuestra ciudad podía ser otro París. Su clima, sus terrazas le dan un aire parisino. Gabriel González Videla hizo un esfuerzo que rayó en lo ilegal, para que tuviéramos la ciudad que tenemos, pero es tarea incompleta por el centralismo y por los malos gobiernos comunales. No es posible que la segunda ciudad más antigua de Chile no tenga políticas culturales y gestión cultural, acorde a su importancia, como lo tienen Oaxaca, Tucumán y Arequipa, entre otras.