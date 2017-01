Avión «Supertanker» realizó exitosa descarga en incendio forestal de Los Vilos que abarcó más de 2.800 hectáreas

Ayer en la mañana el imponente avión cisterna Boeing 747 “Supertanker”, que está combatiendo los megaincendios del sur del país, realizó una descarga de mezcla de agua con químicos retardantes de fuego apagando 10 de 16 focos de llamas del incendio del sector Agua Amarilla de Los Vilos que está activo desde el martes pasado el que ha consumido más de 2.800 hectáreas de vegetación nativa mayor y menor.

El “Supertanker”, que puede transportar 72.000 litros de agua con químicos retardantes como espuma o gel, despegó a las 10:30 horas desde la base del Grupo 10 de la Fuerza Aérea del Aeropuerto Internacional de Santiago, luego que las autoridades determinaran destinarlo a Los Vilos, debido a que no pudo realizar descargas en los megaincendios de la Región del Biobío, por problemas de visibilidad en esa zona.

Una vez que la aeronave cisterna arribó a Los Vilos realizó una descarga en las zonas del cerro Casuto y Morro Negro de Tierra Amarilla, áreas por las que estaba avanzando el fuego a pesar del esfuerzo de unos 200 efectivos de Bomberos, de brigadistas de Conaf, de empresas privadas y de personal del Ejército y Carabineros que junto a maquinaria pesada laboran desde el martes en el control del siniestro.

A pesar de que estaba programado otro sobrevuelo por el área afectada el “Supertanker” no pudo efectuar una segunda descarga, debido a nuevos problemas de visibilidad generado por las condiciones climáticas y el humo, motivo por el que retornó a la Región Metropolitana para despegar a las 14:45 horas con destino al incendio de Vichuquén de la Región del Maule.

Como una gran ayuda fue catalogada por el Gobernador del Choapa, Patricio Trigo, labor del “Supertanker” en Agua Amarilla, «el jueves teníamos aproximadamente como 16 focos encendidos y lo que pudimos visualizar después, ya que hicimos un sobrevuelo tras la descarga del avión, es que quedaban como seis, lo que es muy exitoso para nosotros».

Ademas la autoridad informó que el combate al incendio proseguirá a cargo del personal en tierra que junto a cinco bulldozers practican cortafuegos apoyados por un helicóptero que cuenta con sistema lanzaagua con estanque colgante.

“Hemos estado realizando un trabajo desde el primer día junto al alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarián, y el jueves junto al Intendente regional Claudio Ibáñez, que estuvo apersonado en la zona, tuvimos reuniones de planificación, las que también participó el alcalde de Canela, Bernardo Leyton, los comités comunales de emergencia de Salamanca e Illapel, creemos que lo que realizó el avión “Supertanker” es de mucha ayuda y quiero agradecer todo el apoyo del alcalde Marcarián, y de todos los brigadistas que han hecho una enorme labor para poder extinguir este incendio”.

Otra labor que permitirá continuar con la extinción de la emergencia es la construcción de una piscina de 46.000 metros cúbicos para almacenar agua para la operación del helicóptero, infraestructura que según el Gobernador Trigo entrará en operaciones apenas termine de ser edificada. “La piscina permitirá al helicóptero que seguirá operando acá tener un lugar más cercano para sacar agua y no tenga que dirigirse a otro punto”.

Por otra parte, ayer arribó a la zona afectada un contingente de efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros que colaborará en distintas tareas tendientes a extinguir las llamas.