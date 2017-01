«HAY QUE DISFRUTAR LA VIDA COMO CORRESPONDE»

A los 12 años, Adolfo Almarza Riquelme sufrió un duro golpe en su vida. Un accidente provocó una doble amputación en sus piernas, pero aquello no fue impedimento para levantarse y subirse a una bicicleta, a realizar un deporte extremo.

Hoy a sus 28 años, Almarza se ha transformado en uno de los mejores exponentes nacionales del downhill, compitiendo a nivel local e internacional en la categoría Pro de la especialidad. Esto lo realiza gracias a las prótesis transtibiales de fibra de carbono que le permiten hacer su vida normal y sobre todo dominar la bicicleta tanto en los cerros como en el descenso urbano.

¿Qué te llevó a realizar este deporte?

«Después de mi accidente comencé una rehabilitación con bicicleta estática y conocí unos amigos que hacían descenso. Desde ahí partí y llevo entre 10 a 11 años».

¿Dónde has competido?

«He tenido la oportunidad de viajar a otros países. Hace seis años que voy al extranjero y he conocido Europa, Norteamérica, gran parte de Latinoamérica»

¿Es más fuerte el downhill en el extranjero que en Chile?

«En todo el mundo hay gente entusiasmada con el descenso. Hay países que tienen pista de mejor nivel o circuito donde se puede entrenar con mayor frecuencia. Acá en Chile, anda bien el nivel comparado con Latinoamérica. Cada día entreno más para poder subir ese nivel, pero estamos por ahí, la diferencia con Europa es que existen mejores pistas más que nada por logística»

¿Qué te parece la prueba «Coquimbo Cruz Abajo»?

«Las pistas de descenso urbano me gustan bastante, porque se me hace menos complicado por el tema de los pedales por mis pies, donde no tengo sensibilidad. En el terreno virgen se me hace un poco más complicado con el zapateo de las piedras y esas cosas. El descenso urbano acá ha tomado mucho vuelo. Tenemos uno de los descensos urbanos más grandes del mundo que es ‘Valparaíso Cerro Abajo’ y están otros como Coquimbo, donde están viniendo los mejores corredores de Chile. Cada día las pistas van mejorando, el riesgo ha aumentado un poco, pero me siento contento de estar participando por segunda vez y espero mañana (hoy) darle a fondo»

¿Cuál es el nivel de riesgo comparada con otras pruebas de nuestro país?

«Es riesgoso, sobre todo porque se trata de descenso urbano, a diferencia de las pistas o cerros. Acá no solo te juega en contra el cemento, si no que la presión y el entusiasmo de la gente. Eso te motiva, la euforia te sube al doble y son factores que te afectan la concentración. Pero gracias a Dios lo manejamos bien nosotros»

¿Qué características tiene tu bicicleta?

«La bicicleta es estándar. Es una pivot Phoenix de carbono que me sienta bastante bien. No es una bicicleta de alto nivel, pero no tiene ninguna modificación para poder montarla yo, sino que fui yo quien se tuvo que adaptar a ella»

¿Qué mensaje le enviarías a las personas que han sufrido un accidente recientemente y no logran mejorar su estado anímico?

«Yo creo que va a depender de cada persona. Hay muchas veces que uno tiene accidentes y te sientes solo, entonces es difícil salir adelante, pero llega un momento es que comienzas a valorar la vida y a disfrutar como corresponde y eso te hace ir más allá. Hay personas que tienen accidentes y pueden salir rápido, otras caen en hoyos, por eso mi mensaje es que disfruten la vida como corresponde porque es tan corta. Disfruten, aprovechen cada momento y dedíquense a lo que realmente quieren».