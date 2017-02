Bomberos concluye campaña de acopio en ayuda a víctimas

Un llamado a no llevar más agua, bebidas isotónicas y barras de cereal es el que realizaron los bomberos de la Cuarta Región en cuanto la ayuda que se habría pedido para colaborar con sus colegas que se encontraban combatiendo el fuego, habría sobrepasado la cantidad esperada.

Así lo indicó el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de La Serena, Cristian Martínez, quien destacó que «esta campaña se inició por los mismos bomberos en las redes sociales, pero ya después se convirtió casi en una campaña nacional. Yo estuve en el sur la semana pasada y había sobre stock de agua, aguas isotónicas y barras de cereal que eran en primera instancia para los bomberos. Por ello decidimos cortar la campaña hasta que no podamos ver cuáles son las necesidades reales de las personas ahora. Los bomberos que están trabajando allá están están bien alimentados e hidratados», destacó.

Respecto a lo que pudieron reunir señaló que «despachamos un camión rampa completo con agua y todavía nos quedan muchas cosas en la sala de máquinas del cuartel. Es una cantidad enorme de cosas que no sacamos nada con llevarlas porque en estos casos no sabemos dónde llegarán ya que no hay una regulación de donaciones. Vamos a esperar un poco hasta tener la claridad suficiente».

Lo que espera en un futuro cercano, señala, es que comiencen las campañas para ayudar a implementar las casas de quienes lo perdieron todo, destacando la capacidad de la ciudadanía para recurrir de manera inmediata en ayuda de los damnificados.

«Yo creo que se va a empezar una campaña muy potente para reconstruir las casas que fueron afectadas por el incendio y para poder equiparlas. También viene la época del colegio entonces hay que hacer un catastro bueno de las personas para poder brindar la ayuda porque, finalmente, este exceso de ayuda se convierte en un problema de reciclaje, acumulación o bodegaje y finalmente la gente está con mucha agua y cereales que en principio era para los bomberos. Hay que esperar a ver cuáles son las necesidades reales después de la emergencia y eso se va a empezar a ver yo creo que recién en unos días», planteó.