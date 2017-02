Superintendente de Bomberos La Serena: «Hemos subsidiado al Estado cien años en una obligación que es de otro tipo de corporación»

Cristian Martínez, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de La Serena, analiza la situación de la institución y el Gobierno respecto al rol en catástrofes como las vividas durante la última semana en el país.

Sentidas críticas se han hecho evidentes en las redes sociales durante la última semana en cuanto se ha dejado entrever el rol que ha debido asumir Bomberos respecto a los incendios forestales que han afectado a gran parte del país. Estas, que pasaron desde la incredulidad de quienes se sorprendieron por el cobro de peajes a los carros bombas que iban a las emergencias así como de temas más de fondo como la poca capacidad de reacción frente a la catástrofe, hicieron eco en los altos mandos de la institución quienes dejaron en claro su postura respecto al tema. En entrevista con Diario La Región Cristian Martínez, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de La Serena, analizó la situación.

FUERTES CRÍTICAS

A CONAF

Las redes sociales han sido un ente bastante movilizador durante estas semanas y lugar en el que se ha criticado mucho al gobierno por no tener implementado un mejor plan de prevención e implementación que no descanse solo en los bomberos. ¿Qué piensan ustedes al respecto?.

«Lamentablemente basta escuchar las declaraciones del Director Nacional de la CONAF para darse cuenta de que ahí no está funcionando bien la cosa en tanto ellos tienen la obligación por ley de prevenir, educar y combatir los incendios forestales, pero hemos visto con este tipo de ejemplos que en definitiva ellos no tienen la capacidad; yo creo que es por falta de presupuesto para poder cumplir su rol. Por otro lado tenemos a los bomberos de Chile asumiendo una obligación que es de otro organismo del Estado; la hemos asumido con mucha responsabilidad comprando equipamiento, comprando material, capacitando a nuestro personal en materias que no son propias de los bomberos sino que de organismos del Estado, entonces prácticamente hemos estado subsidiando al Estado de Chile los últimos cien años en una obligación que es de otro tipo de corporación como lo es la CONAF».

En ese sentido, ¿la responsabilidad sería directamente de ellos o de alguien más?

«Ahí la responsabilidad es del Ejecutivo que no ha asignado presupuesto necesario o probablemente la misma CONAF que no ha trabajado para hacer que en las regiones de Chile podamos tener una infraestructura más sólida, con más presupuesto los 365 días del año y no solamente en las épocas estivales que es donde tenemos brigadas forestales; siendo bomberos quien asume esa labor durante el año con un presupuesto que está diseñado y pensado para otro tipo de emergencias».

PRIMERO APAGAR EL FUEGO LUEGO SE HARÁN BALANCES

¿Qué esperan entonces para que esto se solucione?

«Hay que extinguir el incendio en su totalidad y después ver cuáles son las lecciones aprendidas de esta catástrofe. Nosotros el diagnóstico lo tenemos súper claro, hemos sido súper críticos. Personalmente, en mis 27 años de servicio, he sido súper crítico con pedir que cada institución tenga que asumir su rol como corresponde. Los bomberos la hemos asumido con mucha responsabilidad y con mucha entrega pero hay otro tipo de instituciones u organizaciones que no han asumido su responsabilidad legal, por mandato legal, y que tienen que hacerlo. Y ese análisis hay que hacerlo una vez se pueda extinguir completamente el incendio forestal del sur».