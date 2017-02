Teodoro Aguirre renuncia a la presidencia del CORE

A través de una declaración pública leída en la Plaza del Periodista, el consejero regional Teodoro Aguirre, dio a conocer ayer su renuncia al cargo de presidente del Consejo Regional de Coquimbo (CORE), por acuerdo político que existe de dividir el período en tres presidencias.

La primera etapa fue de José Montoya, vino Teodoro Aguirre y, todo indica, que debiera asumir Eduardo Alcayaga.

«Es un acuerdo de palabra y yo hago honor a la palabra, y por eso hoy he dado este paso tan gravitante de dejar la presidencia, no obstante para mí la acción política sigue adelante», dijo Aguirre.

El consejero afirmó además que dentro de sus objetivos está postular a reelección en noviembre y descartó una candidatura parlamentaria.

«Yo lo que voy hacer es tratar que la gente deposite nuevamente su confianza en mí para seguir siendo consejero regional, a uno le da una dimensión y una magnitud de lo que es la región distinta cuando está sentado en esta mesa y hoy el consejo es reconocido como una institución gravitante en el desarrollo de la región».

Consultado sobre el momento más difícil que le toco vivir a la cabeza del Consejo Regional, Teodoro Aguirre afirmó que fue tras la llegada del nuevo intendente, Claudio Ibáñez. «Lo más complicado fue cuando llega el nuevo intendente y el va y compromete recursos sin preguntarle a CORE para la construcción del CDT. Ahí tuvimos un grado de tensión, pero que en harás que este centro de salud se construyera, es que finalmente pusimos 7 mil millones de pesos para su construcción. Eso porque el CDT significa una obra de infraestructura de salud que no solamente es para provincia de Elqui, sino que para toda la región. Superamos eso y como toda cosa, el intendente que no es de la región, que llega y que no tiene la experiencia, confunde con quien tiene que trabajar, él le daba mucha importancia a trabajar con los Parlamentarios y acá lo fundamental del poder ejecutivo es trabajar con el Consejo Regional».

Durante el consejo regional de hoy miércoles debiera asumir el nuevo presidente de este cuerpo colegiado.