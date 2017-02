Concejo municipal compromete apoyo para construir Museo de Ex Presos Políticos

Una emotiva intervención hizo en el concejo municipal de Coquimbo de ayer, María Saavedra Cortés, presidenta de la Agrupación de Ex Presos Políticos de la comuna, para fundamentar la solicitud al alcalde Marcelo Pereira y concejales, una ayuda para concretar el proyecto que data del año 2010, de construir un museo en la sede de calle O´Higgins 1752.

Saavedra explicó que a pesar de contar con sede propia en comodato por 99 años en un inmueble adquirido por el Gobierno Regional en 2010 y fondos estatales por cerca de $165 millones para levantar el museo y una la sala de exposición de material gráfico y audiovisual, por diversas razones no han podido ver el inicio de las obras.

«La construcción se ha atrasado mucho, ya han existido dos licitaciones de constructoras, la primera después de 5 ó 6 meses nos dejó esperando, ni siquiera pagó la boleta de garantía y ni siquiera empezaron a construir, por eso se tuvo que hacer una segunda licitación el año pasado. Ya tenemos otra constructora lista. Por eso pedimos al alcalde y al concejo que la Dirección de Obras municipales agilice los trámites y la documentación para empezar sí o sí la construcción de nuestro museo».

La dirigente agregó que junto al nueva administración municipal fue posible subsanar un tema de diseño que estaba dificultando la edificación como era crear un acceso para discapacitados.

“Ahora nos ha ayudado mucho el nuevo Secretario de Planificación Patricio Gallardo quien ha agilizado la gestión para que el municipio autorice a la constructora a trabajar. El diseño está corregido con la rampa para personas con problemas de movilidad y que usa silla de ruedas”.

La dirigente aclaró que la sede está desocupada desde el 2015 a la espera que se realicen esos trabajos, lo que ha generado dificultades para el funcionamiento de la agrupación.

“Salimos de nuestra sede con nuestras cosas en diciembre de 2015, pero la primera constructora no hizo nada y por eso hasta ahora hemos estado usando la sede de los Pensionados para funcionar lo que significa hacer un pago por cada reunión”.

Esta situación mantiene muy preocupados a los 85 socios y a la directiva porque han tenido que guardar el mobiliario en distintas direcciones “lo que querámoslo o no los daña a la larga”.

Explicó también que “el proyecto de la museografía está en veremos. Hemos tenido que pedir prórroga para rendir cuentas al Gobierno regional porque esos fondos no los hemos podido usar, siguen en el banco, situación que nos tiene muy preocupados”.

Con la respuesta positiva lograda, estiman que el museo debería estar terminado en el mes de septiembre del presente año.

El alcalde Marcelo Pereira recordó que su familia también sufrió la represión durante el régimen militar. Su padre, el extinto alcalde Oscar Pereira, brindó total respaldo a la idea de la Asociación de Ex Presos Políticos de levantar el museo, confirmando que durante su mandato continuará con el mismo apoyo a la idea.

“Mis abuelos sufrieron mucho durante el régimen militar, por eso manifiesto mi total disposición para sacar adelante el proyecto y le di la instrucción al Secretario de Planificación, para que se pusiera a completa disposición de los dirigentes de la agrupación y sus socios para reunirnos y buscar en qué punto está trabado la temática para que se construya este memorial”.

Pereira, remarcó que es de gran relevancia crear un espacio para que las nuevas generaciones conozcan la historia reciente, para que nunca más vuelvan a registrarse en el país atropellos a los derechos humanos, “aquí no es un tema de buscar culpables o manifestar odio sino que es importante dejar registrado el padecimiento de miles de compatriotas par que nunca vuelva a ocurrir las cosas terribles que ellos vivieron en el régimen militar”.