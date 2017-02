Vecinos de barrio de La Herradura con problemas de agua potable

Ochenta familias del condominio Los Vigías de la Bahia, de La Herradura, hicieron una campaña pública de denuncia cansados de golpear puerta y enviar correos a la sanitaria y servicios públicos para que se les resuelva el problema de falta de agua potable en el sector.

Explican que la población tiene más de diez años y que en cada verano han enfrentado problemas similares con bajas de presión en el agua potable, pero ahora se ha llegado al extremo que en vez de agua, reciben aire. Esto sucede durante varias horas al día, señalan.

Ayer se reunieron para analizar el tema, dando cuenta algunos que encabezan los reclamos, que han enviado notas a la Intendencia regional, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a la misma empresa Aguas del Valle, al Municipio de Coquimbo, y ahora, juntan firmas para interponer una demanda colectiva en el SERNAC.

“Tal es así lo que relatamos, que la propia empresa Aguas del Valle mandó instalar unos estanques con agua cada ciertos tramos. Obviamente esa no es la solución. No merecemos este trato. No puede ser que sean tan ineficientes” refirió la vecina Yasna Cáceres Puga.

El conjunto habitacional fue construido por una empresa que se los entregó saneados en todo sentido. Los problemas vinieron después, aclaran.

Hacen ver, que cerca se construyen otros conjuntos “entonces nos preguntamos cómo los autorizan, cómo van a resolver el problema del potable si a nosotros nos han tramitado por años”.

Muchos de estos propietarios de Vigías de la Bahía han perdido de arrendar sus casas por el mismo hecho.

“Ahora no vamos a descansar. Si tenemos que hacer presión de alguna forma lo haremos. Las autoridades llaman a cuidar la salud y cómo se hace sin agua potable? remarcó Cáceres