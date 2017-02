«No queremos que se inicie una ola de incendios como en el sur»

El alcalde Claudio Rentería mostró su preocupación, luego de asistir al lugar que se inició el siniestro en el sector Talinay, el cual por sus características habría sido intencional. El jefe comunal hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar nuestro territorio y a denunciar si sorprenden a individuos provocando incendios.

Lamentablemente, los ovallinos no estuvimos ajenos de vivir una emergencia por causa de un incendio forestal. Esto, debido a que el pasado martes el cerro Talinay, en el sector del mismo nombre, específicamente en el kilómetro 357 de la Ruta 5 Norte, fue afectado por un siniestro, que consumió más de seis hectáreas. La preocupación crecía, ya que el fuego podía propagarse a la reserva del Parque Talinay, sector que se encuentra protegido por su alta vegetación y fauna, pero pudo ser controlado, gracias al trabajo oportuno de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Ovalle y personal de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Además, del apoyo de un helicóptero que dispuso la intendencia regional, tras ser declarada la Alerta Roja.

De acuerdo al informe del Cuerpo de Bomberos de Ovalle y la Oficina Comunal de Emergencia el incendio de Talinay estaría controlado y sólo quedarían focos pequeños para extinguir, pues fue de suma ayuda la neblina y la baja temperatura que se registró en el lugar.

El fuego se habría iniciado en la mitad del cerro Talinay, por lo que se presume que habría sido intencional, materia que se está investigando. En este sentido, el alcalde Claudio Rentería, quien visitó el sector afectado, mostró su preocupación, ya que «no queremos que se inicie una ola de incendios como en el sur, que no podamos controlar y perdamos vegetación y fauna muy valiosa». El jefe comunal agregó que es importante «contar con el apoyo de la ciudadanía, primero para que se tomen todos los resguardos necesarios para no provocar incendios y también para denunciar a quienes sean sorprendidos prendiendo fuego en nuestros campos». El jefe comunal agradeció el apoyo «del intendente Claudio Ibáñez, porque tras declarar la Alerta Roja dispuso de un helicóptero, que fue de mucha ayuda, ya que realizó más de 20 descargas de agua».