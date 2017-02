«Yo creo que no ha sido nuestra intención hacer trabajar extra a bomberos»

Acorde esta semana se activaron alertas en la región de Coquimbo por incendios en Los Vilos y Talinay, la directora de CONAF salió en defensa de la entidad gubernamental dejando en claro que nunca ha sido la intención el recargar de trabajo a voluntarios de bomberos quienes, a través de su Superintendente, dejaron de manifiesto que habían responsabilidades no asumidas en cuanto a prevención y combate del fuego.

Al respecto señaló que «el apoyo de bomberos es fundamental en las situaciones como en las que hemos estado viviendo ya que nos facilitan mucho el trabajo a nosotros porque tienen una buena distribución territorial y pueden llegar más rápido. Yo creo que no ha sido nuestra intención hacerles trabajar extra, al contrario, estamos muy agradecidos de ellos. Mucha gente ha estado laburando tiempo completo, durante muchas horas, lo que ha significado mucho en el combate de los incendios», señaló.

La directora, quien además destacó que el trabajo que han realizado ha sido complementario «se ha realizado entre muchas entidades. Todos hemos tenido mucho más trabajo por la situación que acontece, tal como lo dicen ellos», descartando algún tipo de problemas entre ambas entidades.

Otro de los puntos que destacó en la ocasión el encargado bomberil fue la poca capacidad de implementos con los que contaba la institución gubernamental, a lo que Yañez respondió que «CONAF tiene a disposición todos los recursos para la prevención y el combate de incendios. Todo de lo que disponemos está a disposición para todo el país. O sea tiene absoluta movilidad, por lo tanto frente a alguna emergencia como la del sur o la que ocurrió en la región CONAF va a movilizar los recursos que se necesiten y así lo ha hecho. Hemos contado con el apoyo del supertanker, de helicópteros; todo a disposición de cualquier región».

Respecto a otro de los puntos relevantes como lo es la evaluación de los daños causados por estos acontecimientos, destacó que «aún es muy temprano para poder realizar alguno. Yo creo que en marzo – terminando la temporada – vamos a comenzar las evaluaciones ambientales en detalle. Lo único que tenemos nosotros es la estadística de qué tipo de vegetación se quemó pero qué especies no la tenemos todavía. Tenemos que decantar todo lo que estamos haciendo y recién luego empezar hacer las evaluaciones ambientales», dejando de manifiesto que las competencias respecto a lo que se perdió en cuanto a flora y fauna es trabajo del Servicio Agrícola y Ganadero.

Finalmente, y haciendo eco de las consultas ciudadanas respecto a la posibilidad de que los lugares que sufrieron algún tipo de daño por los incendios puedan ser reforestados con monocultivos (pinos o eucaliptus) que propicien la misma catástrofe vivida durante este mes, consignó que «en Chile rige la propiedad privada por tanto los propietarios tienen la facultad de decidir que hacen con su predio. Ahora, la diferencia con años anteriores es que hoy día no existe un decreto de fomento a las plantaciones; pero sí, ellos están en plena libertad de tomar las decisiones de volver a poner pinos, eucaliptus o bosque nativo si así lo desean. Lo que nosotros podemos hacer desde la expertiz técnica es alguna sugerencia, pero de ahí no tenemos ninguna facultad para decidir qué se hace en esos lugares. Distinto es cuando son terrenos fiscales o se cuenta con alguna tuición como cuando es dentro de un área silvestre protegida, que es otra cosa, pero no así con terrenos en donde lo que se hace es una decisión de privados», finalizó.