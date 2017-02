Acopiando ayudas partió anoche el festival

Alimentos, agua, últiles de aseo, puede lleva la gente que acuda al festival de la Canción de La Serena, certamen que anoche arrancó en una jornada un tanto fría, pero igualmente animada por el público.

La iniciativa del alcalde Roberto Jacob es convetir este festival en el centro de acopio mas grande de Chile. La Serena apoya a Vichuquen y Santa Olga.

El certámen ha mantenido el esquema clásico de conferencias de prensa, presentación del jurado, candidatas y artistas y ante los periodistas.

Se espera que asisan unas 40 mil personas en esta versión.

El certamen tuvo ayer su noche inaugural con la participación de Chancho en Piedra, Álvaro Salas, Denise Rosenthal y Jordan cantante de música tropical. La animación estuvo a cargo de Eduardo Fuentes.

En la conferencia de prensa del mediodía el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, destacó el carácter nacional que tiene este festival y también la decisión de no suspenderlo a raíz de los incendios forestales del sur.

«Vamos a ser un gran acopio para ir en ayuda a las personas que lo han pasado mal en el sur. No nos podemos echar a morir, la vida sigue por eso decidimos realizar el festival. Este es un festival además que prefiere y destaca a los artistas nacionales. Es es el sello de nosotros», dijo el edil.

En tanto, el propio humorista Álvaro Salas, quien recibió un reconocimiento por sus 40 años de carrera, recordó que habían muchos festival a la lo largo del país que se han cancelado durante los últimos días. «Para nosotros que somos invitados a festivales ha sido complicado por las cancelaciones. Pero estamos acá en La Serena donde tendremos una mescla entre música, humor y solidaridad», afirmó.

Es así como todos los presentes hicieron un llamado para que los asistentes puedan traer alimentos no perecibles, materiales de construcción, kit de aseo, mascarillas y alimentos para mascotas.

En esta oportunidad, el Ballet Municipal de La Serena, además de estar en la obertura, también subirá al escenario a acompañar a cada uno de los artistas durante la competencia.

Hoy sábado a partir de las 21:30 se presentan Los Pata Negra, Illapu, La Sonora de Tommy Rey y el Huaso Filomeno.

Carabineros de Chile implementó un servicio adicional a los ya existentes para poder brindar la mayor seguridad posible a los serenenses y turistas que asistirán al Festival de La Serena. Además se ha realizado cortes de calles y también se efectuarán revisiones para evitar ingesta de alcohol.

CANDIDATAS

También se elegirá reina del Festival. La decisión será de los medios de comunicación acreditados. Las postulantes para este año son: la periodista de Mi Radio, Rocío Barraza, Nicole Ampuero (23), actual Miss La Serena y Pilar Pizarro Rojas (26), primera bailarina del Ballet Folklórico Municipal.

Todas ellas se esmeraron por atender de buena manera a la prensa, chocolates y hasta Sushi fue parte de las delicias ofrecidas por las bellas candidatas. La votación para elegir a la ganadora se efectuará hoy a partir de las 12:30 hora en la piscina del Hotel Serena Plaza.