Aprendiendo a manejar no respetó el PARE y chocó una patrulla de carabineros

Dos carabineros heridos leves, el acompañante del conductor del auto particular también herido leve, y daños de mucha consideración no avaluados por ahora em abos vehículos, fue el saldo del violentco choque ocurrido ayer antes del mediodía en calle Gabriela Mistral con Condell, en Vicuña.

Según el informe policial esto fue a las 11:15 horas en la intersección de las calles Gabriela Mistral con Condell, en el centro de la capital elquina.

Fue una una colisión entre dos vehículos: un automóvil particular y un radiopatrullas de la Quinta Comisaría de Carabineros.

A raíz del impacto resultaron lesionados el Carabinero Santander y el Cabo Jara, quienes fueron atendidos en el hospital local donde les diagnosticaron lesiones leves.

El copiloto del automóvil particular también resultó con lesiones leves.

El vehículo policial, patente RP-3590 que habia sido facilitado por la Segunda Comisaría de Coquimbo de apoyo a Vicuña, quedó con daños de alta consideración en su parte delantera abarcando motor, máscara, tren delantero, capoto y puertas; mientras que el vehículo particular, un Toyota Yaris, quedó con daños menores en su costado delantero derecho.

El accidente se habría producido porque el automóvil particular se adelantó demasiado al llegar a calle Gabriela Mistral, donde existe un signo Pare, cuando transitaba por calle Condell, impactando con el radiopatrullas que transitaba por calle Gabriela Mistral.

El vehículo particular, conducido por un joven que estaba dando su práctica para obtener licencia de conducir y que iba acompañado por un funcionario municipal, quedó junto a una barrera de contención frente al Liceo Carlos Mondaca Cortés. En tanto el radiopatrullas chocó contra la pared de una de las esquinas de una propiedad privada, quedando a pocos centímetros del acceso a un local comercial que funciona ahí.

Al sitio del suceso acudió personal de rescate del Cuerpo de Bomberos de Vicuña.

Numerosos vecinos llegaron hasta el lugar para ayudar o presenciar el lamentable accidente que pudo tener consecuencias fatales.

Cabe hacer notar que si bien en Vicuña ocurren accidentes, no se tiene memoria de uno en donde se vea involucrado un radiopatrullas y en pleno centro de la ciudad.

En el lugar se hizo presente personal de la SIAT a fin de efectuar los peritajes pertinentes. Los antecedentes serán remitidos al Juzgado de Policía Local.