Brigada Lavado de Activos sigue huella de Jadue en nuestra Región

Desde la ciudad de Santiago se trasladaron un grupo de Detectives pertenecientes a la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones de Chile, para desarrollar diversas diligencias en el caso ANFP y las conexiones con Sergio Jadue, durante su mandato como presidente del ente rector del fútbol chileno.

El procedimiento tiene que ver con la investigación que lleva actualmente la Fiscalía Regional Oriente por un presunto lavado de activos, causa a cargo del Fiscal Carlos Gajardo.

«Se realizaron diligencias especificas en las oficinas de Club Deportes Coquimbo Unido y Club Deportes La Serena, apoyados por un grupo de Detectives de la Brigada de Delitos Económicos de La Serena, para recabar antecedentes de la investigación que se lleva en Santiago», indicó el Prefecto de Elqui de la PDI, Abel Lizama, Pino.

El procedimiento que se lleva a cabo en la región de Coquimbo, no descarta la incautación de equipos computaciones y la citación de nuevos actores a declarar en el caso

REACCIONES

El presidente de Club de Deportes La Serena, Mariano Muñoz, dijo “les abriremos las puertas para que investiguen. Hicieron una solicitud formal y cumpliremos con entregarle la documentación pertinente”

A su vez en Coquimbo Unido, Jorge Contador no quiso dar cuña, solo se limitó a decir que les solicitaron papeles de contabilidad y que que no temen nada porque no tienen nada que esconder,