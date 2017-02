«En Coquimbo no hay ningún funcionario que esté recibiendo honorarios sin cumplir efectivamente una función»

No ha sido fácil para nuestro país y la región. El incendio más grande de la historia ha consumido más 400 mil hectáreas de cultivos forestales, agrícolas, suelo urbano y bosque nativo. En materia de salud, y relacionado con nuestra región, se confirmó la relicitación de la Centro de Diagnostico Terapéutico (CDT) en La Serena, lo que generará un retraso considerable en sus construcción. De estos y otros temas hablamos con el Diputado, Matías Walker.

– Cómo ha visto el proceso de instauración en los nuevos alcaldes, principalmente los de sus sector. Por ejemplo Coquimbo….

– «El alcalde de Coquimbo le tocó asumir el municipio con temas muy complejos que él ha sido capaz de resolver sobre la base de gestión, dialogo y con apoyo de los funcionarios municipales. El primer problema fue la amenaza de paralización de los obra del edificio consistorial, que es un problema que se venía generando hace mucho tiempo, porque creo que se había cometido el error de no tener al Ministerio de Obras Públicas como contraparte de la empresa Sacyr. Ello por la envergadura de la obra. Marcelo Pereira logró resolver este problema».

– También tuvo problemas con los prestadores de servicio y honorarios..

– «Este no es un problema de Coquimbo, sino que de los prestadores de servicios y honorarios de todo Chile….el alcalde también lo logró resolver bien. Tuvimos una reunión con el Contralor General y logramos que se formara una mesa de trabajo para revisar cada una de los casos…no necesariamente están mal contratados los funcionarios, pero si hay que ajustarse a la ley que dice que tienen que estudios adecuados o que tengan una expertiz dada por la experiencia practica que han tenido en una determinada área. La Contraloría lo acepta como como criterio y se va a revisar que cada uno de los casos cumpla con ese perfil. En Coquimbo no hay ningún funcionario que esté recibiendo honorarios sin cumplir efectivamente una función. En eso el alcalde ha sido muy claro».

– En cuanto al CDT de La Serena. ¿Cuál es su visión del tema y cuál podría ser la solución?

– «Esto se enmarca en las objeciones presentadas por la Contraloría a seis hospitales que están en proceso de construcción o licitación….yo pedí una reunión para el próximo martes 10 de febrero con el Contralor General. Creo que lo que está objetando la Contraloría es injustificado, que no amerita de ninguna manera relicitar la construcción del CDT. Yo hable con el Ministro de Medio Ambiente quien me confirmó que no era pertinente someter este proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta es una obra demasiado importante para la Región de Coquimbo y no podemos dejar que caiga por observaciones menores que a mi juicio son absolutamente injustificadas. Nosotros tenemos confianza que esto se pueda revertir y estamos preparando los argumentos».

INCENDIOS

FORESTALES

– Estos días no han sido fáciles…los incendios forestales han afectado a gran cantidad de ciudades… ¿Cuál es la evaluación que hace de lo que está ocurriendo?

– «Nosotros como cada diputado de la Democracia Cristiana y desde el gobierno anterior particularmente lo que fue el 27 Febrero de 2010 y el incendio en las Torres del Paine el año 2012 venidos diciendo dos cosas: primero que hay que avanzar hacia una nueva institucionalidad en materia de gestión de emergencias. Si bien el gobierno del Presidente Piñera envió un proyecto de Ley, nosotros siempre lo criticamos porque lo que hacia era replicar un modelo centralizado de gestión de emergencia, donde la tendencia moderna particularmente en Estados Unidos y Europa, es basada en un sistema descentralizado donde el primer eslabón de la cadena de respuesta frente a una emergencia sea de la comunidad local organizada, tanto de la sociedad civil como los municipios y en este caso las instancias tanto a nivel regional, provincial o comunal. Nosotros propiciamos indicaciones al proyecto en el Senado, pero yo reclamos dos cosas, que en marco vamos a cumplir cuatro años de que ese proyecto está en el Senado y segundo las indicaciones de los Senadores lejos de ayudar a tener un modelo descentralizado va en la dirección contraria. Creo que debemos pasar de la urgencia a la suma urgencia de este proyecto».

– Y en particular con respecto a los incendios forestales…

– «Nosotros el año 2012 cuando ocurrió lo de las Torres del Paine hablamos de la necesidad de que Chile debía contar con una flota aérea propia para el combate de los incendios forestales. Hemos estado muy bien asesorados por experto en gestión de emergencias, Michel De L´Herbe. Nosotros ya habíamos propuesto por ejemplo comprar aviones anfibios pero tanto el director de la CONAF del gobierno anterior como de éste han desechado estos aviones sin argumento alguno. Ustedes han visto la lamentable entrevista que dio el director de la CONAF, donde decía que estos aviones no servían para nada. Y nos fuimos de los aviones más chicos a los más grande sin pasar por intermedios. Yo dije durante la discusión de la presupuesto que la CONAF no estaban preparada para mega incendios, lo dijimos de hecho pedíamos más recursos y la adquisición de estos aviones. Se lo dijimos al ministro de Interior, se pueden conseguir vía cooperación internacional….en 2015 se lo dijimos a CONAF que a través de la adquisiciones militares hace nuestro país en el marco de la Ley del Cobre pudiéramos adquirir por parte de la Fuerza Aérea aviones especiales para combatir incendios forestales».

– El no tomar la decisión de comprar esta flota…paso por un tema de presupuesto…

– «No acá no hay problema de presupuesto, acá hay un problema de autosuficiencia de los directores de CONAF, aversión al cambio, poca humildad para reconocer la precariedad de los instrumentos con lo que se contaba. Chile se demoró en solicitar ayuda internacional y eso es un hecho».

– ¿Cree que hubo demora o se está aprovechando esto políticamente?

– «Creo que ha habido dos cosas, aprovechamiento político de parte de la oposición y pedir cosas que no corresponde. Pero por otra parte también estamos 40 años atrasado en materia de gestión de emergencias y este no es un problema de este gobierno, sino que del Estado chileno».

– A nivel local, tuvimos un incendio en Los Vilos. ¿Cómo cree que se reaccionó?

– «Lo de Los Vilos es un muy buen ejemplo, Ahí hubo una reacción. El primer día la seremi de Obras Públicas, se comunicó con el ministro para el envió de maquinaria de vialidad, se pidió colaboración a Pelambres y otros empresarios de Coquimbo, como Jorge Contador. También se hizo la gestión para traer el Súper Tanker el mismo día, o sea fue una cadena de aciertos a diferencia de lo que ocurrió en otra regiones del país».