“La gente siempre me verá en terreno»

Mi primer objetivo es tener un permanente contacto con los pescadores y todas las personas relacionadas con el ámbito marítimo local y a todos les menciono lo mismo, me considero una persona súper operativa, aunque si bien hay que realizar el papeleo que es una tarea siempre primordial, la gente siempre me verá en terreno, tratando de solucionar las temáticas dentro del marco que la ley me permita y mi política siempre será tener las puertas abiertas de mi oficina, para recibir a todos quienes forman parte del ámbito marítimo”.

A dos semanas de haber asumido el mando el nuevo Capitán de Puerto de Coquimbo, Capitán de Corbeta Litoral, Edgardo Palma Castro, compartió con Diario LA REGIÓN su basta experiencia en los 22 años en la institución, tanto en tierra como en funciones de policía marítima y al mando de unidades a flote, lo que lo ha convertido en un curtido navegante.

La ligazón con la Armada, parte desde la niñez. Nacido en Valparaíso, su padre es Suboficial en retiro. Creció viendo “las naves al salir y al entrar”.

“Vengo de familia de marinos, mi papá Hugo Palma Ramírez, fue Suboficial de la armada y su especialidad es ingeniero de máquinas, gente de mar, por lo que yo me enorgullezco mucho de él, y de mi madre también.

Soy casado y mi historia con mi esposa Joyce Brito, es muy linda, aunque se que hay parejas con historias bonitas también, pero ella fue mi polola cuando yo estaba en la Escuela Naval y por mis destinaciones y cosas del destino, nos separamos aunque siempre estuvimos en contacto, y nos volvimos a reencontrar tras conocernos por un poquito más 20 años”.

Por los traslados de su padre, estudió en el Colegio Interamericano de Valparaíso, en Iquique en el American College, en Viña del mar en el Liceo José Cortés Brown, del que egresó para ingresar a la Escuela Naval.

“Ingrese en 1995, directamente a la especialidad Litoral, que está relacionada con todo lo que es la autoridad marítima, egresando en 1997 para hacer mi viaje de instrucción en el buque escuela Esmeralda, travesía que me permitió conocer América, y Europa. De ahí mi primera destinación fue Punta Arenas.

Empezó su carrera naval en tierra, pero se embarcaba mucho, lo que se fue alargando en el tiempo y de ahí nunca más se desembarcó.

Tras esa labor en el extremo sur, formó parte del proyecto de construcción de las Lancha de Servicio General, LSG, que lo ligó a un nave en particular “estuve entre los años 2000 al 2001 en la Academia Politécnica Naval, para sacar la especialidad Litoral, después estuve en la Capitanía de Puerto de Valparaíso, después me fui a la construcción de las primeras LSG en Asmar de Talcahuano donde estuve en el proceso de la LSG Puerto Montt a la que vi nacer.”

Destinado a Puerto Montt, donde le tocó vivir la erupción del volcán Chaitén. “Estuve prácticamente un año como segundo comandante de la LSG Puerto Montt y después me llegó la grata sorpresa de que debía tomar el mando de mi primera unidad naval que fue la Lancha Embarco de Prácticos, LEP, Yagán, que operaba en Puerto Natales. Estuve al mando de la Yagán, durante dos años y al ascender a Teniente Primero, por mi experiencia en canales, asumí el mando de la LSG Antofagasta, que estaba operando en castro y en esa unidad asistí en el año 2008 a la gente damnificada por la emergencia debido a la erupción del volcán Chaitén, llegando evacuar a muchos pobladores, además de efectuar el resguardo de esa localidad para evitar saqueos”.