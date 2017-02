Conferencia Internacional de Pastores Evangélicos concluye con acto en Plaza de Coquimbo

Hoy culmina en Coquimbo, la Conferencia Internacional de Pastores Evangélicos, que convocó a cerca de 2.000 miembros de la Iglesia Evangélica Pentecostal, provenientes de 20 países, los que participaron en actividades y cultos diarios desde el pasado domingo, en el Estadio Techado municipal, en el salón de actos del Insuco y en la Iglesia Evangélica Pentecostal de calle Pedro Montt del puerto.

Jonathan Rojas, encargado de recepción de la conferencia, explicó a Diario LA REGIÓN, los pormenores de la actividad que convocó a 480 pastores de cuatro continentes, los que cada cinco años proceden reunirse en una sede de nuestro país.

“Esta actividad en una primera faceta tiene como objetivo que los pastores entreguen informes anuales de la gestión en sus iglesias, y por eso se han dado cita los pastores de esos 20 países y en cada sesión informan no solo sobre temas económicos sino que del avance de la obra en el lugar que representan”

Consultado sobre la faceta de evangelización que tuvo una importante énfasis en esta jornada , al convocar a 2.000 asistentes durante los 8 días del encuentro, Rojas dijo, “somos una institución en la que la fe es lo más importante y crecer en la fe, es también una labor que también se ve desde el punto de vista administrativo de los pastores y la temática de esta conferencia es un versículo de la Biblia que dice, “yo soy la luz del mundo, el que me siga no anduviera en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida”, y así Dios es la luz que ilumina nuestro caminar para poder ser de verdad felices que es lo que el mundo actual necesita”.

Respecto a la jornada de culto el encargado indicó que han contado con gran participación ya que la comunidad en general, la que pudo sumarse también, “los cultos y reuniones han sido abiertos a todas las personas que quisieran participar independiente de su fe y nuestro punto principal de reunión ha sido el Estadio Techado en el horario de 19 horas”.

Si bien ayer los pastores tuvieron mañana libre, hoy domingo participarán en un masivo acto en la Plaza de Armas, actividad a la que Rojas, también invitó a todos los habitantes de la ciudad a participar.

“Este domingo es la clausura y estaremos presentes en la Plaza de Armas, con todo el pastorado. Partimos a las 10:00 con un desfile que pasará por calle Aldunate para terminar en la plaza, en que si las personas quieren escuchar la palabra de Dios, de voz de los pastores de los distintos países, se puede acercar y en la tarde haremos escuela dominical en la Iglesia de calle Pedro Montt y en el salón de actos del liceo Insuco”.