Nicole Ampuero se coronó como la gran musa del Festival de La Serena

Con 17 votos a favor fue elegida reina del Festival de La Serena la joven egresada de Pedagogía en Educación Diferencial en la ULS. Pasado el mediodía en la piscina del Hotel Plaza La Serena hizo su presentación, incursionando en la disciplina del Pole Dance, con lo cual captó las miradas y halagos de los varones.

-¿Cuéntanos las sensaciones que te marcan en este momento al ser elegida reina del Festival de La Serena?

Estoy tremendamente agradecida por el cariño de la prensa y por la gente que estuvo apoyándome, como por ejemplo los de la municipalidad, mis padres y hermanas.

-¿Cuándo comenzaste a practicar el Pole Dance?

Ha sido todo súper flash, lo había hecho tiempo atrás, por lo que se me había olvidado, por tanto tuve que volver a practicarlo. Fui a tres clases intensivas, porque me avisaros tres días antes que era candidata al Festival de La Serena, entonces no tuve mucho tiempo para prepararme, pero intenté de hacerlo lo mejor posible y con cariño para todos, pese a no ser bailarina profesional.

-Ahora bien. Más allá de este tipo de concursos ¿Cuáles son tus expectativas profesionales?

Bueno, ahora quiero terminar mi práctica profesional, sacar mi título y a futuro quiero irme a perfeccionarme, hacer un magister o doctorado en España, así que para eso estoy luchando y trabajando.