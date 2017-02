“Para nosotros el aborto pasa a ser un asesinato”

Diario LA REGIÓN, preguntó al pastor presbítero de Viña del Mar, Horacio Contreras, sobre los temas valóricos que preocupan a la iglesia que representa y sobre el significado de las recientes grandes catástrofes mundiales y nacionales, lo que de acuerdo a su conocimiento, son signos de los “últimos tiempos”.

Respecto al proyecto de ley de aborto, en caso de violación, inviabilidad del feto o riesgo vital de la madre,- que el pasado 25 de enero, fue aprobado por la Cámara de Senadores, para que pase a discusión en segundo trámite legislativo-, el pastor Contreras, reiteró la total oposición a ese nuevo marco legal que podría regir en el país.

“Nosotros somos instruidos por las sagradas escrituras porque ese es el propósito de nuestra iglesia de recibir la instrucción directa de Dios tal y como lo dice el apóstol Pedro en su carta, y los santos hombres de Dios que escribieron la sagrada escritura inspirados en el Espíritu Santo, de tal manera que para nosotros el ser que parte en el seno de una mujer que va a ser madre, es un ser que ya está vigente, aun cuando podamos decir que no tiene la estructura final de un ser humano, pero tenemos que entender claramente que todo lo que Dios dispuso para la creación del hombre, está allí desde la concepción y sinceramente para nosotros el aborto pasa a ser un asesinato y eso Dios no lo va aceptar nunca bajo ninguna circunstancia”.

Sobre la gestión para revertir la aprobación en el congreso, manifestó, “tengo entendido que se les ha explicado nuestros argumentos a los senadores y diputados que trabajan en este proyecto de ley, pero si es aprobada, ellos van tener que responder ante Dios, porque la responsabilidad deja de ser de la iglesia sino que de ellos”.

MATRIMONIO CIVIL ENTRE

PERSONAS DEL MISMO SEXO

Otro tema que causa preocupación a la Iglesia Evangélica Pentecostal, es la posibilidad de que se cree otro marco legal para permitir el matrimonio civil, entre personas del mismo sexo, posibilidad que según el pastor Contreras, también se aparta de la doctrina cristiana.

SAGRADAS ESCRITURAS

“Vuelvo a repetir nosotros tenemos las Sagradas Escrituras que es el instructivo divino y santo de parte de Dios que dice que cuando creó al hombre no creó a dos hombres sino que dio vida a un hombre y de él sacó una parte de su cuerpo y creó a la mujer, por lo tanto la formación del matrimonio tal cual dice el Libro del Génesis, cuando Adán vio a la mujer dijo esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a la mujer y los dos serán un sola carne y Jesús aclaró aún más al decir no son ya más dos sino uno y lo que Dios creó no lo separe el hombre, entonces el hombre no puede por su cuenta crear otro procedimiento para vivir en esta vida, porque hombre con hombre, nunca van a poder tener hijos”.

En ese contexto, agregó que su iglesia no comparte la posibilidad de que un matrimonio del mismo sexo adopten, “nadie piensa en lo que va vivir ese niño o niña, cuando vaya creciendo y adquiriendo conocimiento por tener dos padres o dos madres, les va a ser muy difícil explicarle porque ellos lo están criando y de donde vino y cuando le se le diga que no vino de ellos sino que de un hombre y una mujer”.

Consultado sobre cual es la mirada a la actual situación del mundo con graves catástrofes naturales y con las constantes guerras que vivimos, el pastor afirmó que son claros signos de lo anunciado por la Biblia sobre el juicio final de Dios.

“La palabra del señor está hablando con toda claridad de que todo lo que está aconteciendo en la Tierra, está hablando de que Cristo Jesús, vuelve a la Tierra a buscar a todos los creyentes en él, no sólo a quienes caminan en la faz de esta Tierra, sino a quienes han terminado su existencia en la fe de Jesucristo, nuestro Salvador y digo Salvador, porque cuando Adán y Eva, fueron creados por Dios, desobedecieron una orden de Dios que no acepta al desobediencia y es por eso que los sacó del Edén y así, ellos perdieron la vida eterna”.

SOCIEDADES SECRETAS

En cuanto a la actual preponderancia de sociedades secretas y grupos de poder económico mundial, el pastor Contreras, señala que también son un signo del término del tiempo del hombre.

“Evidentemente a medida que estos grupos vayan incluyendo más y más en este mundo, con respecto a lo que ellos imaginan y quieren, para moldear nuestro sistema de vida a su conveniencia, detrás hay un ser satánico, que influye constantemente en el corazón de las almas y su presencia, la encontramos permanentemente en los conflictos que enfrentamos como sociedad, y es el que más está batallando permanentemente, porque sabe que le queda poco tiempo y así hemos vivido grandes catástrofes que están profetizadas, nada menos que por Jesucristo, el hijo eterno de Dios”.