Vuelve Kramer a Enjoy con espectáculo “Mil disculpas”

– Vuelve a Enjoy Coquimbo el humorista nacional Stefan Kramer, quien se presentará en el escenario del salón Ballroom el miércoles 8 de febrero a las 20:30 horas, para hacer reír de buena gana al público asistente.

En “Mil disculpas”, Kramer llega a recluirse a “la cárcel de los culposos”, luego de que su conciencia lo acusara a él y a sus múltiples personalidades de las cosas que por flojera o incapacidad no hicieron. Durante un poco más de una hora entre imitaciones, música en vivo, baile y stand up, el artista decidirá, con los aplausos del público, si se libera o no de cada una de las culpas expuestas. Ahí, él y sus nuevos amigos, Alexis, Ricardo Arjona, JG, Trump, Doctora Polo, Tío Emilio, Saavedra y Garay, deberán enfrentar todas sus culpas si quieren realmente liberarse.

Las entradas se encuentran a la venta a través del sistema PuntoTicket, así como en el módulo de venta de Enjoy Coquimbo y van desde los $15.000.